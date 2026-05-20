El Rayo desata la locura por la Conference sin dejar de ser el Rayo: "El que sufre en la vida también puede ganar"

El Rayo trasciende lo que es el propio club. No digamos la Sociedad Anónima Deportiva. Es un concepto hecho barrio y multitud estos días. No hay una esquina más allá de la M-30 desde el Puente de Vallecas que no perciba el hecho de estar protagonizando un momento histórico como la final de la Conference contra el Crystal Palace (miércoles, 27 de mayo, 21:00 horas). Esta situación insólita en la centenaria entidad ha provocado la hipermediatización de un equipo que no ha cambiado un ápice. Ahí radica su éxito, limitaciones, aciertos y errores. La quintaesencia del fútbol modesto que no debe confundirse con el descuido que siguen mostrando sus instalaciones.

Iñigo Pérez, el mejor portavoz posible

Como con la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano en la que tuvo lugar el Media Day previo al duelo histórico contra un equipo inglés que tiene un valor cinco veces mayor, según estimaciones de Transfermarkt. A pesar de que el conjunto madrileño es el octavo de LaLiga, donde buscará entrar hasta el final a Europa por la vía regular, y su rival es 15º en la Premier. Con todo, Las Águilas también tiene la etiqueta de equipo de distrito. Croydon, al sur de Londres, aunque comparta copropiedad con el Atlético a través del fondo de inversión Apollo.

Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas" / EFE

Si por algo se creó la Conference es para partidos como este Crystal Palace – Rayo. Territorio para que los outsiders sueñen con algo más que la clasificación continental. Donde no existen rebotados de la Champions como los que convertían la Europa League en una competición de segundas oportunidades. El tercero torneo continental es para las primeras, como las de los franjirrojos, que no han podido escoger mejor portavoz que Iñigo Pérez. El que empezó como el segundo de Iraola, cuya salida supuso un trauma previsible, pero que su viejo compañero ha hecho olvidar por todo lo alto.

“Esto es el ejemplo perfecto de que en la vida y en el deporte, aquel que pierde mucho, que es la mayoría, también puede conseguirlo. El aficionado es de un modo que tenemos que imitar en el campo. Hay retroalimentación. El ejemplo perfecto de alguien que sabe sus orígenes, pero que no renuncia a nada”. Esto podría ser un mero discurso emocional para alentar a las masas. Pero las del Rayo están más que convencidas y su entrenador es un representante fiel de su palabra. Si los Isi Palazón, Jorge de Frutos, Augusto Batalla o Álvaro García han llegado hasta aquí es por seguir a pie juntillas el discurso del fútbol valiente y ofensivo con el que intentarán desarborlar al Palace.

Iñigo Pérez, hijo del bielsismo, preparó como cada día el entrenamiento en el que hubo 60 medios acreditados. La mayoría perderán el foco cuando se disipe el hype de la final de la Conference, pero el Rayo tiene a su alrededor un grupo de periodistas que han acompañado, en la mayoría de los casos, al club desde las catacumbas de Segunda B. No han malentendido la cercanía con el hecho de poner pie en pared para denunciar lo que han considerado como errores del club que preside Raúl Martín Presa y que llevaron, por ejemplo, a la suspensión de un partido de Liga contra el Real Oviedo esta misma temporada. Igualmente han sido constantes las reclamaciones para la digitalización de las entradas o la denuncia de la precariedad que persigue al fútbol base y, sobre todo, al femenino.

Del kebab del barrio al viaje de Enrique

Todo ello, compensado con la buena dirección deportiva que abandera David Cobeño, con Javier Portillo como secretario técnico, que ha permitido al Rayo contar con un relevo de buenos entrenadores. Sirva como ejemplo el gran héroe de la Conference, Alemao, que llegó en septiembre de 2025 a un equipo huérfano de una posición nada fácil de reforzar como la de delantero centro.

Nada en el Rayo tendría sentido sin la implementación de una filosofía que se ha contagiado desde el campo a la grada y viceversa. Varios episodios que han tenido lugar esta última semana dan fe de lo que es el sentido de apoyo mutuo que rodea el club. Algo tan anecdótico, pero real como celebrar el triunfo del Rayo contra el Villarreal en un kebab de los soportales que está cerca del campo de Vallecas. Pagaron Ratiu y Cárdenas, quienes también invitaron a una ronda de cervezas a los que estaban en un local donde el olor de la carne con especias se mezclaba con la emoción de la despedida a Óscar Trejo.

Otro detalle singular de un Rayo que está en los taxi de todo Madrid: la autorganización de la afición para llevar a Enrique, un veterano seguidor, y su hijo, a Leipzig. Una muestra de solidaridad después de que ambos fuesen objeto de una estafa tras pagar 500 euros por un viaje fantasma en autobús hasta Alemania que no existía. Sus compañeros de grada consiguieron que recuperase el dinero y sufragaron su viaje bajo la consigna: “Una cerveza menos, un rayista más en Leipzig”.

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La mentalidad que ha llevado al equipo de Vallecas a jugar un partido que ni los más optimistas habrían imaginado. Ahora bien, el ‘Puto Rayo’, como se autoidentifica el club, no celebra el simple hecho de haber llegado. Sino la voluntad de culminar la faena para integrar en su memoria colectiva un recuerdo que acompañe a los descensos, los años en el barro y todo lo que vendrá. Bueno o malo, pero siendo el Rayo y nada más.