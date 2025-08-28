Éxtasis en Vallecas: el Rayo confirma su regreso a Europa 24 años después

Mientras el Madrid y el Atlético echaban sus cuentas con la Champions, al sur de la ciudad, un barrio se apuntaba a viajar por Europa los jueves. El Rayo confirmó su presencia en la Conference tras golear al Neman bielorruso. Álvaro García, goleador en la ida, repitió en la vuelta con un doblete y una asistencia para Camello. De Frutos confirmó una goleada histórica.

Un gol anulado dos veces

Las miradas estuvieron puestas de inicio, literalmente en el césped de Vallecas. Las imágenes difundidas en la previa, con la zona de banquillos muy dañada, causaron preocupación. En cuanto el árbitro pito el inicio, la angustia solo tuvo que ver con un encuentro que dejó de ser una fiesta. Iñigo Pérez lo advirtió y pronto quedó dibujado un escenario como el de la ida.

El Neman, que se derrumbó en la segunda parte, tuvo a Suceso como principal amenaza. Un disparo suyo antes de la media hora de juego provocó espanto en los aficionados de la franja. El Rayo, al que le falta pólvora en ataque, se repuso con una jugada al espacio que provocó un episodio hilarante.

Balón en profundidad para el 'Pacha' Espino, cuyo centro toca en un rival y termina en los pies de Camello para que envíe al fondo de la red el balón. El asistente anuló en primera instancia el tanto por fuera de juego. Tras conversar con el VAR, Pignard, colegiado principal, se retractó. Antes de sacar de centro volvió a dejar sin validez el gol.

Álvaro García y De Frutos, decisivos

Asumió el Rayo la iniciativa en la segunda mitad, con el conjunto bielorruso confiando en una contra que no llegó tas el desgaste de energía. Los locales se debían a su afición, que había viajado a 2001, cuando el Rayo llegó a cuartos de la UEFA contra el Alavés, que perdería aquella mítica final contra el Liverpool.

Sadovnichiy sacó bajo palos una tentativa de Fran Pérez. Un aperitivo del ansiado desenlace que llegó en dos minutos en los que Parkhomenko se inmoló. Primero se vio superado por De Frutos, quien cedió a Álvaro García la primera piedra de la clasificación. El andaluz asistió a Camello en el segundo, también con la colaboración de Parkhomenko. De Frutos culminó una noche mágica al aprovechar un pase magnífico de Unai que sumió en el éxtasis a Vallecas y después puso otra asistencia para Álvaro García. Una dupla que dará que hablar en Europa esta temporada.