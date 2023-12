La confesión más dura de Isi Palazón

La salud mental en los deportistas está dejando de ser, afortunadamente, un tema tabú. Casos como los de Bojan Krkic o el reciente de Camarasa en el Real Oviedo explican a las claras que el equilibrio en la mente es tan importante como en el cuerpo para tener éxito en el deporte.

Uno de los últimos futbolistas en confesar sus problemas ha sido Isi Palazón. El talentoso jugador murciano del Rayo Vallecano, tras una sensacional temporada 22-23 donde llegó a sonar con fuerza para la selección, explotó.

Así, en una entrevista en TV, reconoció Isi que desde el pasado verano tiene complicaciones para dominar su mente, con una presión añadida que le juega malas pasadas en el campo.

Y es que el futbolista no está al nivel de la pasada campaña, y en el espacio de TV 'Vaya Vaina' se abrió, mostrando su lado más personal.

"El año pasado, por la presión que tuve, porque quizás fue el boom en mi carrera, pasé un verano raro. En la despedida de Pozo en Ibiza no me sentía yo mismo ni me sentía feliz. Estaba cansado, me dolía la cabeza... hasta pensé que iba a tener un infarto y que me iba a morir. Son cosas que nunca me habían pasado. Después llegó la boda y se lo expliqué a mis compañeros allí mismo. Lo mejor que hice fue contárselo a mi familia, a mis compañeros y contactar con un profesional. Es la mejor decisión que tomé en ese momento", confesó Isi.

Otro tema de plena actualidad relacionado con ese equilibrio de la mente es la importancia de las redes sociales y de los 'haters': "Hay gente que no sabe que afectan muchas cosas de las que se dicen. Por eso no me gusta comparar temporadas. La pasada marqué muchos goles y esta, de momento, no tantos y a lo mejor por redes sociales... ¿Pero tú sabes los problemas que puede estar pasando cualquier futbolista para que por redes puedas poner lo que quieres? Son momentos que, como futbolista, son muy difíciles".

En ese sentido, Isi Palazón subrayó el poder de la mente y el poder dominarla ante los problemas vitales: "Yo pensaba que dominaba mi mente, pero no. Hay un momento en el que llevas enciam tanta presión, la familia que quieres que esté bien, tu novia, el trabajo, que el cuerpo te pega un palo. No me sentía realizado, no dormía...".

Por último, confesó el peor momento vivido hasta ahora sobre el césped a causa de este serio problema del que aún sigue tratándose yendo a terapias: "El día del Villarreal tuve que pedir el cambio porque me sentía fatal, no podía respirar dentro del campo y pedí el cambio al míster. Estaba en el vestuario, me preguntaban qué me pasaba y no contestaba a la gente. Me fui, vi a mi familia y a mi novia y se lo dije a todos. Mi madre y mi pareja no lo notaban, pero ahora estoy mejor. El vestuario en este sentido ha sido fundamental".

Sin duda, un gran futbolista y una persona muy valiente. Isi Palazón.