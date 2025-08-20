La odisea del Rayo para jugar en Europa: 3 horas de vuelo, 160 kilómetros de autobús, a puerta cerrada y sin televisarlo

El Rayo Vallecano arranca su aventura en la Conference League. 24 años después, el equipo madrileño vuelve a jugar competición europea con la ilusión de alcanzar la fase liga y, por qué no, firmar una participación memorable. El equipo dirigido por Iñigo Pérez, que arrancó LaLiga con un contundente triunfo ante el Girona (3-1), debe imponerse al Neman Grodno de Bielorrusia en la última ronda previa.

Una eliminatoria en la que parte como favorito, pero que tendrá un peaje caro a nivel físico. Sobre la mesa del Rayo había dos opciones para jugarse el billete a la fase liga de la competición de bronce de la UEFA: el KÍKlaksvík de las Islas Feroe o el Neman Grodnode Bielorrusia. Seguramente, tanto los jugadores como el 'staff' del equipo vallecano hubieran preferido al equipo feroés -aunque también representaba un viaje duro- para poder contar con su afición, pero fue el bielorruso el que superó la eliminatoria en la tanda de penaltis.

El Rayo Vallecano debutó con victoria en LaLiga EA Sports / SPORT

Por las sanciones de la UEFA a Bielorrusia como consecuencia a la guerra de Ucrania, el partido de ida contra el Neman Grodno, que se disputará este miércoles a las 20:00 horas, no se puede jugar en Bielorrusia. El encuentro se celebrará en el Szent Gellért Fórum de la ciudad húngara de Szeged, a puerta cerrada y, según avanzó AS, tampoco se televisará. El paquete que adquirió Movistar+ no contempla los derechos de las rondas previas de la Conference League ni de la Europa League.

Cinco horas de viaje y un objetivo muy claro

El Rayo viajó este martes hacia Budapest, la capital de Hungría, para coger un autobús al aterrizar y recorrer 160 kilómetros hacia Szeged. Un viaje de casi cinco horas contemplando el vuelo (3 horas) y el tiempo en carretera (cerca de 2 horas). Todo ello, para encontrarse un estadio vacío, frío, y sin sus aficionados para disfrutar del regreso a Europa.

El entrenador del Rayo Vallecano Iñigo Pérez, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano este domingo en el Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal / AGENCIAS

"Va a ser un viaje histórico, rezaba Sergio Camello a COPE. Por lo menos, si el Rayo consigue un buen resultado, Vallecas puede ser una auténtica fiesta el próximo 28 de agosto, fecha en la que se jugará la vuelta de la eliminatoria.