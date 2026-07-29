La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo: ¡sin permiso para acceder a Vallecas!

En el enésimo capítulo de la situación del Rayo Vallecano a raíz de la pésima gestión de Raúl Martín Presa ha empezado una nueva subtrama dentro de la situación del Estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid suspendió la concesión del estadio de Vallecas por obras de urgencia que podrían durar seis meses. Para poder empezar los trabajos de mantenimiento, la Comunidad envió a a su personal técnico este miércoles, pero no pudieron acceder al recinto.

A 10 días para que empiece la temporada 2026/27 de la Liga EA Sports, el Rayo se ha quedado sin estadio. La lamentable situación del tempo vallecano ha provocado que el Gobierno regional tuviera que actuar de inmediato y retirara la concesión del estadio tras obtener los resultados de la auditoría del estadio. Esta medida permite que la Administración recupere el control efectivo del recinto mientras se ejecutan las actuaciones consideradas prioritarias.

Más trabas

Los operarios especializados en jardinería, electricidad, fontanería y climatización se disponían a acceder al estadio de Vallecas para empezar los urgentes trabajos de mantenimiento, pero se encontraron con la puerta cerrada. El club no permitió que pudieran entrar al recinto.

Ante la negativa del club predidido por Martín Presa, la Comunidad de Madrid presentó una denuncia ante la Policía Nacional al considerar que responsables de la entidad, entre ellos el vicepresidente y el jefe de los servicios jurídicos, obstaculizaron las labores de inspección y ejecución previstas. Mientras tanto, los técnicos únicamente pudieron desarrollar trabajos en dependencias anexas cedidas a distintas federaciones deportivas, quedando pendiente la intervención en el interior del templo franjirrojo.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de las instituciones. "Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio”, manifestó el el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano. Asimismo, el consejero avisó que "cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club".

Comunicado oficial de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid emitió un comunicado al respecto de lo sucedido.

"La Comunidad de Madrid ha presentado hoy una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento.

Responsables del club, concretamente su Vicepresidente y el Jefe de los Servicios Jurídicos del Club, se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión a causa de las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación. A raíz de la misma, el concesionario carece de título jurídico suficiente para continuar desarrollando actividad en la instalación, que pasa a estar bajo control de la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9:00 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas, salvo el personal de jardinería, que permanece fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped".