Comunicado oficial del Rayo Vallecano sobre las entradas ante el Atlético de Madrid en Butarque

El partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, programado para este domingo, continúa generando debate antes de su disputa. La polémica gira en torno al escenario del encuentro, que en lugar de celebrarse en Vallecas, se jugará en Butarque, estadio habitual del CD Leganés.

A lo largo de la semana, el Rayo y RoyalVerd, la empresa encargada de la renovación del césped, trabajaron contrarreloj para dejar el terreno de juego en condiciones. Sin embargo, la inspección realizada el pasado jueves por LaLiga no fue del todo favorable, y finalmente se decidió que el estadio de Vallecas no podía acoger la jornada 24 de LaLiga EA Sports.

Pero ahora se abrió otra polémica. El Rayo Vallecano informó en un comunicado oficial que Policía determinó que "el Club no realizará venta general de entradas. Únicamente podrá gestionar localidades entre sus abonados". Una medida que, como señala el comunicado oficial, “atenta gravemente contra una de las principales fuentes de ingresos de un club de fútbol, como es la venta de entradas”.

El Rayo Vallecano mostró su desacuerdo con esta decisión, aunque reconoce que no le queda otra opción que acatarla: “El Rayo Vallecano muestra su absoluta disconformidad con esta medida, pero no le queda más alternativa que respetar esta decisión”. Desde la entidad madrileña insisten en que esta restricción tiene un impacto directo en la economía del club, ya que “dicha medida impide actuar con libertad en la generación de los ingresos básicos necesarios para cubrir los gastos de un club de fútbol”.

Noticias relacionadas

El club madrileño añadió que “estos gastos resultan especialmente difíciles de afrontar cuando existe una prohibición expresa que impide obtener cualquier tipo de ingresos por taquilla, especialmente en un partido frente a un rival de la magnitud del Atlético de Madrid”.