El Comité de Apelación desestima el recurso del Rayo y mantiene la sanción a Isi

El Comité de Apelación desestimó este viernes el recurso presentado por el Rayo Vallecano para tratar de reducir la sanción de siete partidos impuesta a su jugador Isi Palazón tras su expulsión en la última jornada frente a la Real Sociedad.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad.

El acta redactada por el árbitro expuso que en el minuto 90 el jugador del Rayo fue expulsado por el siguiente motivo: "Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza'”. Además, añadió que acompañó dicha expresión con el gesto de señalarle "con el dedo índice".

El Rayo, disconforme con la expulsión, que se produjo tras una jugada a los diez minutos del tiempo añadido de la segunda parte en la que Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, derribó dentro del área en una salida sin balón a Ilias Akhomach, jugador del Rayo, presentó un recurso.

Tras estudiar las pruebas presentadas por el Rayo, que presentó alegaciones entregando pruebas videográficas de su jugador en la conversación con el árbitro José Luis Guzmán para intentar demostrar errores en la redacción del acta, el Comité de Apelación ha decidido desestimarlas y mantener los siete partidos de sanción.

El club que preside Raúl Martín Presa tiene previsto seguir agotando vías y recurrir Tribunal de Arbitraje Deportivo con la intención de que su futbolista puede volver a jugar esta temporada, de la que quedan cinco partidos de Liga.

Hace dos días, en declaraciones a EFE, el presidente del Rayo tachó de "inadmisibles las resoluciones del Comité de Disciplina".

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"Es negar la realidad en algunos casos. Solo se entiende sin haber ni tan siquiera valorado el recurso del Rayo y las pruebas aportadas, y concretamente en la sanción de Isi es ensañamiento. Es de una injusticia tremenda, aparte de sancionar dos veces un mismo hecho. No se valora la prueba y alegación alguna dándole una graduación indebida", dijo.