Beñat San José, nuevo entrenador del Rayo Vallecano: "No tengo vértigo, pero sí responsabilidad"

El técnico vasco Beñat San José será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, según ha informado el club madrileño este jueves en la red social X.

San José, nacido en San Sebastián hace 46 años, entrenó la temporada pasada al Eibar en la segunda categoría del fútbol español.

Beñat sustituye en el cargo a Íñigo Pérez, que llegó en febrero de 2024 al cuadro madrileño para sustituir a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados. Pérez, que ha fichado por el Villarreal, llevó al cuadro de la popular barriada madrileña a su primera final europea, la Liga Conferencia, que perdió contra el Crystal Palace londinense por 1-0.

El entrenador vasco tiene un perfil similar al de Andoni Iraola e Iñigo Pérez, artífices de los grandes éxitos del Rayo los últimos años, y, por tanto, es del gusto del presidente, Raúl Martín Presa, y del director deportivo, David Cobeño. No tiene experiencia en Primera pero tiene ganas y hambre por crecer como entrenador.

Hasta el momento, Beñat San José ha dirigido al Al Ittihad y Al-Ettifaq (Arabia Saudí), el Antofagasta y Universidad Católica (Chile), Bolivar (Bolivia), Al Nasr (Emiratos Árabes), Eupen (Bélgica), Mazatlán y Atlas (México) y Eibar.

Beñat comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia Saudí para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey en 2013. Posteriormente continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15.

En la 2015-16, entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró alcanzar la mejor clasificación histórica del club, y a la temporada siguiente su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.

En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando el triunfo en la Primera División en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen. En la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y logró, una vez más, la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC.

Al Eibar llegó en febrero de 2025 y, nada más aterrizar en el conjunto eibarrés, encadenó diez jornadas sin perder, el mejor arranque de un entrenador en el club, y esta última temporada firmó la mejor segunda vuelta de la historia del Eibar con 43 puntos de 64 posibles, quedando octavo a un paso de disputar la promoción.

San José dejará el equipo guipuzcoano apenas tres semanas después firmar la renovación hasta 2027 al haber llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano.

El club armero anunció el 3 de junio que San José seguiría vinculado al Eibar, en el que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025, pero este jueves ha anunciado en su página web que el técnico le ha trasladado "su voluntad de aceptar una propuesta profesional procedente de otra entidad", una posibilidad que "estaba recogida en las condiciones de su contrato".

Detalla que, tras la renovación, el club estableció una cláusula de rescisión para este supuesto, "que ha sido finalmente ejecutada mediante un acuerdo entre las partes".

"En consecuencia, se ha formalizado la resolución de la relación contractual en los términos previstos", añade el Eibar, que informa además de que el segundo entrenador, Iban Fagoaga, y el preparador físico, Gastón Llovéras, tampoco continuarán en la entidad armera.

La Sociedad Deportiva Eibar expresa su agradecimiento a los tres "por su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el club" y les desea "la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales".

La entidad armera continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada, de la que se informará en los próximos días a través de los canales oficiales del club.

Hay un grupo de jugadores a los que da gusto verles jugar y cómo se entrega

El técnico declaró que no siente vértigo pero "sí responsabilidad" ante el reto de dirigir al equipo madrileño, del que espera que represente los valores de "un barrio obrero, trabajador y de resiliencia".

“No tengo vértigo, sí responsabilidad. Hay un grupo de jugadores a los que da gusto verles jugar y cómo se entrega. Es un club que, desde la humildad, ha crecido. Me da una energía tremenda. Mi carrera ha sido así y nadie me ha regalado nada", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"El equipo debe representar lo que es el Rayo. Un equipo de barrio obrero, trabajador, de resiliencia, donde nadie es más que nadie, que con trabajo y unión se pueden conseguir las cosas. Esa representación en el campo de la energía y que los aficionados se sientan orgullosos. Nuestra actitud y predisposición debe ser máxima y debemos ir a por cada partido. Ese es el principal punto del estilo de juego", comentó.

"Mi idea de juego será muy proactivo, recuperar la pelota rápido y hacer un buen fútbol para atacar y ser un equipo competitivo. Los jugadores lo han demostrado y quiero que sigan evolucionando”, manifestó el nuevo técnico del Rayo, con amplía experiencia internacional pero inédito en la Primera española.

"He aprendido muchísimo. He entrenado en tres continentes distintos, con distintas idiosincrasias. La Segunda curte a jugadores y entrenadores. Me siento preparado e identificado. Íñigo Pérez ha hecho un trabajo maravilloso y su nombre nunca se borrará en la historia. Yo voy a intentar que el club sea mejor", confesó.

"Ha sido todo rápido. Renové con el Eibar, equipo de mi tierra y al que quiero, no fue fácil dejarlo. Le estoy muy agradecido. Sabía que el Rayo me había seguido años atrás. Todo lo que he hecho en otros países me ha traído aquí. Sabía que estaba en la terna de candidatos. Me ha impactado cómo estudian a los entrenadores”, manifestó.

Beñat subrayó que para él lo más importante es que "todos en el club estén felices" con su trabajo.

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"Asumo el reto. Ayer ya me enseñaron las instalaciones del club y considero que voy a heredar un Rayo que ha evolucionado. Los objetivos ya se verán. El primero es seguir haciendo mejor al equipo y que la afición se sienta orgullosa. Vallecas debe ser un fortín. Eso es clave. Que todos nos apoyemos para hacer volar a nuestros jugadores. Nuestra actitud es innegociable. Ya se verá hasta dónde llegamos. Ojalá, con el tiempo, podamos llegar a hacer historia”, concluyó.