Augusto Batalla, portero del Rayo Vallecano, y sus problemas con la depresión: "Ir al psicólogo no es de débiles; hay que tener muchos cojones para meterse con lo que duele"

Augusto Batalla es de esa clase de personas que no pasa desapercibida ni dentro ni fuera de los terrenos de juego. Antes del encuentro de este fin semana frente al Real Madrid (1-2), en el que matuvo el 1-1 hasta el 98', el guardameta del Rayo Vallecano detalló en una extensa conversación con El Chiringuito cómo la depresión se convirtió en un compañero silencioso que lo llevó a experimentar aislamiento, conductas autodestructivas e incluso hábitos preocupantes como el consumo de alcohol para intentar conciliar el sueño.

Un sueño que se torna desafío

Desde muy joven, Batalla tuvo motivos para soñar en grande. A los 16 años era seguido por clubes europeos como el Real Madrid, pero decidió quedarse en River para poder debutar y crecer en el club que lo formó. Con el paso del tiempo, logró dar sus primeros pasos en el primer equipo y levantar títulos, pero también llegó la frustración de no poder sostenerse en el nivel exigido por la élite futbolística. Esta presión, unida a los propios objetivos autoimpuestos, marcó el inicio de una caída emocional que Batalla describe con brutal honestidad: "El no haber cumplido con las expectativas que yo mismo me había puesto me fue mermando", explicó el portero al recordar sus primeros años en Núñez.

Confesó que esa sensación de fracaso se fue trasladando a su vida cotidiana, dificultando desde la energía para entrenar hasta sus relaciones con el entorno más cercano. "Perdí las ganas de salir, de entrenar, no quería relacionarme con nadie", relató con crudeza.

Depresión, aislamiento y hábitos dañinos

En su testimonio, Batalla no eludió hablar de las consecuencias más profundas de su estado emocional. Relató que la depresión no solo marcó su relación con el fútbol, sino también su bienestar físico y mental en general. "Me costaba mucho dormir. Si sos deportista, tenés que dormir para funcionar", explicó, antes de admitir que en una etapa de su vida llegó a tomar dos vasos de vino para poder conciliar el sueño a sus 20 años, un recurso que hoy observa con preocupación.

Real Madrid's Kylian Mbappe tries a shot next to Rayo's goalkeeper Augusto Batalla during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Rayo Vallecano in Madrid, Spain, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez / AP

El arquero destacó que ese tipo de comportamientos se convirtieron en un círculo vicioso que deterioraba tanto su descanso como su rendimiento, afectando no solo su vida deportiva sino también su desarrollo personal. "Dormía mal, descansaba mal y así arrancaba mal el día. Es como una rueda difícil de frenar", detalló.

El argentino también habló de su tendencia al aislamiento en esos años, una actitud que intensificó el peso emocional que llevaba dentro. A pesar de contar con el apoyo constante de su familia y seres queridos, reconoció que al principio rechazó esa ayuda y construyó barreras que lo mantenían encerrado en sí mismo. "Formás un caparazón pensando que te va a proteger y es todo lo contrario", reflexionó sobre esa etapa de su vida.

El punto de inflexión y la ayuda profesional

El momento de quiebre en su proceso llegó durante un préstamo en Chile, cuando Batalla se encontró lejos de su entorno habitual y tuvo que enfrentarse a la soledad en un contexto profesional menos glamuroso de lo que había imaginado. Ese choque lo empujó a preguntarse qué había sucedido entre la cima de sus sueños y la realidad que estaba viviendo, y fue allí cuando decidió dar un paso crucial: buscar ayuda profesional.

"El psicólogo fue la persona que realmente me pudo sacar de ahí", aseguró Batalla sobre el papel central que este acompañamiento tuvo en su recuperación. Desde ese momento, inició un trabajo conjunto con profesionales de diversas áreas y el apoyo de personas de confianza que lo ayudaron a encontrar herramientas para gestionar sus emociones y reconstruir su bienestar.

En ese sentido, el arquero fue enfático al derribar estigmas alrededor de la salud mental: "Ir al psicólogo no es de débiles. Hay que tener muchos cojones para meterse con lo que duele". Con esa frase, el argentino subrayó la valentía que implicó enfrentar su problema de raíz en lugar de seguir ocultándolo detrás de muros emocionales.

Un presente con otra mirada

Hoy, con 29 años y consolidado como una pieza clave del Rayo y uno de los mejores guardametas de la competición (6 porterías a cero en la 25/26), Batalla mira hacia atrás con una mezcla de aprendizaje y serenidad. Su testimonio no solo refleja la complejidad de atravesar una depresión en el marco de una carrera profesional altamente expuesta, sino también la importancia de reconocer cuándo se necesita ayuda y de romper con la percepción errónea de que esos procesos deben vivirse en soledad.

Con el paso del tiempo, ha logrado recuperar no solo el equilibrio emocional, sino también la ilusión por el juego, y su historia se ha transformado en un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una puerta hacia la recuperación con el acompañamiento adecuado. "Estoy feliz de haber transitado este camino", concluyó, dejando un mensaje de esperanza y de apertura hacia una conversación más honesta sobre la salud mental en el deporte.