Antiviolencia propone una multa de 60.001€ al Rayo Vallecano por una infracción muy grave

La Comisión Antiviolencia propuso multar con 60.001 euros al Rayo Vallecano por una infracción muy grave por vender entradas en sus taquillas el día del partido contra el Shkendija de la Liga Conferencia, hecho prohibido al haber sido declarado de alto riesgo.

El encuentro, jugado el 2 de octubre, fue declarado así por el peligro que suponía el desplazamiento de aficionados desde Macedonia y, según el artículo 15 de Real Decreto 748/2008 que regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la declaración de alto riesgo impide la comercialización de billetes de manera presencial el día del encuentro.

El Ministerio del Interior confirmó que la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional (OND) detectó el incumplimiento de esta prescripción y la Comisión ha decidido proponer una multa por una infracción calificada como muy grave y recordó que el Rayo Vallecano acumula 71 propuestas de sanción por distintas infracciones desde la temporada 2014-2015.