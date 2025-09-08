El acta de la vergüenza: Martín Presa y el Rayo, en el ojo del huracán

El Rayo Vallecano encadena ya varias temporadas postulándose como el equipo revelación de LaLiga. De la mano de Iñigo Pérez, el cuadro franjirrojo se ha convertido en un hueso difícil de batir, sobre todo en Vallecas, donde el ambiente hace sufrir a cualquier rival. Prueba de ello fue el empate cosechado por el FC Barcelona el pasado 31 de agosto. Sin embargo, el nivel del Rayo sobre el terreno de juego no va acorde al nivel de una directiva que coloca a la entidad a la altura de un club regional.

Su presidente, Raúl Martín Presa, se ve envuelto constantemente en polémicas de todo tipo. Desde peleas o acaloradas discusiones con agentes de futbolistas, hasta enfrentamientos y cruce de declaraciones con su propia afición, con quien también choca ideológicamente en muchos aspectos.

El VAR y el estado de Vallecas

Precisamente frente al Barça se vieron las costuras de una mala gestión en Vallecas. El partido se disputó con ausencia de VAR en varios tramos del encuentro, una situación que perjudicó al propio Rayo al no poderse revisar un leve penalti señalado sobre Lamine Yamal. Finalizado el duelo (1-1), Mediapro publicó sus conclusiones sobre los problemas con el videoarbitraje y culpó al club de la situación.

Sistema VAR en Vallecas / Oscar J. Barroso / EP

"La toma de corriente no era suficiente", denunció la empresa encargada del VAR. Un informe que contradice LaLiga, que asegura que el fallo fue de la Unidad Móvil. Sea como sea, no deja de ser un capítulo más que afecta al Rayo Vallecano, que ya fue criticado por el estado de su terreno de juego antes del encuentro frente a los azulgranas.

Riesgo de lesión en la ciudad deportiva

Pero la cosa no se queda ahí. Un nuevo escándalo volvió a afectar este domingo a las instalaciones del club madrileño. Esta vez con la ciudad deportiva como protagonista. El filial del Rayo arrancó la temporada en Segunda Federación con victoria por 2-1 frente al CD Coria en un terreno de juego que ponía "en riesgo de lesión tanto a los jugadores como al equipo arbitral".

El acta de Jesús Rodríguez Tavío, colegiado que dirigió el encuentro, no tiene desperdicio, mostrando una lista interminable de desperfectos:

EL ACTA DEL ÁRBITRO

DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES

-El terreno de juego de césped artificial presentaba varios desperfectos en el mismo, sobre todo en el interior de ambas áreas de penalti y de meta, con segmentos de césped que se levantaban y se separaban del resto, dejando a la vista el cemento/caucho debajo del terreno. Dichos desperfectos dificultaban el juego y ponían en riesgo de lesión tanto a jugadores como al equipo arbitral.

OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES

-Debido a la coincidencia de colores en las equipaciones con los jugadores y guardametas, tuvimos que salir con una camiseta que coincidía en color con la indumentaria del guardameta del club local.

-El club local no dispone de médico.

-El club local no nos facilita spray evanescente ya que, según el Delegado, pese a que disponen de los mismos, no nos los van a dejar debido a que “los árbitros se llevan los soportes de los sprays”.

-Tras haber llegado a las instalaciones deportivas, los empleados del club no nos permitieron acceder dentro de las mismas para aparcar el coche de alquiler, teniendo que buscar un lugar fuera de las mismas para estacionar el mismo.

-El club local no pudo presentarnos correctamente la alineación de jugadores hasta las 12:05 horas debido a una incidencia con las licencias de sus jugadores que el Delegado no pudo solucionar a tiempo y, a su vez, tuvo que cotejar varios documentos de identidad con jugadores para poder ser consignados en el acta.

-El club local no nos proporcionó de inicio toallas para ducharnos. Una vez finalizado el encuentro, un operario de la entidad nos facilitó toallas mojadas, previamente usadas por los jugadores del equipo tras acabar el partido.