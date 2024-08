William Pacho impresiona en París

El PSG ha acudido tarde a este mercado de fichajes, pero el duelo amistoso ante el RB Leipzig demostró que a veces tarde es mejor que nunca. Y es que la actuación de William Pacho, el potente central ecuatoriano, al menos, sirvió para hacer ver que los 40 millones invertidos en su fichaje apuntan a estar bien pagados.

Algunos se sorprendieron con su llegada y, sobre todo, con una cifra de traspaso alta teniendo en cuenta que no era un futbolista especialmente conocido para el gran público. Sin embargo, llevaba ya un par de buenas temporadas en el Eintracht de Frankurt, y en el PSG parece que continua esa línea ascendente que viene trazando. Salió de titular junto a Skriniar en el primer partido en el que se ponía la zamarra parisina y no solo no desentonó, sino que estuvo a gran nivel.

La prensa francesa destacó su potencia, pero también su buena salida de balón. El ecuatoriano jugó una hora de partido y terminó siendo sustituido por Marquinhos, el gran capitán del equipo. Tras el duelo, William Pacho se mostró contento por su debut y actuación.

"Estoy muy contento con mi primer partido. Ahora hay que seguir trabajando para mejorar cada día. El personal me explicó cómo jugábamos y qué esperaban de mí. Me sentí cómodo desde el primer momento", valoró el ecuatoriano.

"Es muy muy fuerte"

Además, también habló de él Openda, el delantero del RB Leipzig, al que se enfrentó en el duelo amistoso. El '9' lo conoce de haberse visto las caras en varias ocasiones en la Bundesliga.

"Es muy, muy fuerte, muy rápido y duro con el hombre. Tiene calidad para romper líneas, para driblar. Creo que será un muy buen fichaje para el PSG. Fue su primer partido, lleva dos días aquí y creo que necesita acostumbrarse pero no necesitará mucho tiempo. Es un buen jugador, técnicamente fuerte y que sabe lo que tiene que hacer. Es muy inteligente y no tendrá problemas para establecerse y dejar su huella en este equipo", precisó Openda.

Ahora, Pacho deberá ganarse la confianza de Luis Enrique para tener un sitio en el once inicial. El asturiano no se casa con nadie y tiene donde elegir en el eje de la zaga. Veremos qué papel juega el ecuatoriano esta temporada en París.