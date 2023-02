Vuelven los fantasmas al PSG

El cuadro galo ha perdido tres partidos seguidos, la peor racha desde 2011, cuando entró el dinero qatarí En Francia afirman que Christophe Galtier está acorralado por sus estrellas y le falta experiencia en la élite

Cada primavera el PSG revive su particular y traumático día de la marmota. Siempre entre los favoritos, con una plantilla cada año más rutilante, para terminar reincidiendo año tras año en la decepción. La derrota del pasado martes frente al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes (0-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones despertó viejos fantasmas muy presentes tanto en la plantilla como en la masa social del club.

Basta con echar una ojeada al currículum del equipo en la máxima competición continental desde la compra de Qatar en 2011. Cuatro eliminaciones en los cuartos de final y otras tantas en octavos, por solo una caída en las semifinales y otra en la final. Una derrota, la de 2020 en Lisboa contra el Bayern, que tuvo el mismo verdugo que este martes en París: Kingsley Coman, canterano del PSG. El destino a veces es retorcido.

Críticas en la prensa

Inferior al Bayern Múnich en los 75 minutos iniciales, la mejoría final propiciada por la salida al campo de Kylian Mbappé, al que se aferran para remontar en la vuelta, no exoneró la decepcionante puesta en escena del equipo de Christophe Galtier. En sus notas postpartido ‘L’Équipe’ solo aprobó a tres futbolistas del once inicial: Marquinhos y Sergio Ramos (6), y Danilo Pereira (5). El resto, suspendidos, compartiendo la peor nota (3) Verratti, Messi, Neymar, el joven Zaïre-Emery, Hakimi y el técnico Galtier. Una valoración parecida a la del resto de medios de comunicación del país.

‘So Foot’, por ejemplo, fue un poco más benevolente al salvar a cinco titulares, pero los señalados fueron parecidos. Donnarumma, que pudo hacer más en el tanto de Coman, recibió más aquí.

Galtier, cuestionado

Como suele suceder cuando las piezas no rinden en el campo, las miradas se dirigen hacia el banquillo. El crédito de Christophe Galtier se agota. El PSG no solo no ha mejorado bajo su dirección, sino que va a peor.

La derrota frente al Bayern fue la tercera consecutiva del equipo, tras las anteriores contra el Mónaco en la Ligue 1 y el Marsella en la Copa de Francia. Una dinámica preocupante e inédita desde la compra de Qatar, ya que el club capitalino no encadenaba tres derrotas desde noviembre de 2011, poco después de la compra. Además, el PSG ha perdido cuatro partido en 2023, uno más que en todo 2022 (4).

Demasiados tropiezos. Y en Francia las críticas a Galtier, técnico de perfil bajo, se multiplican. “Tenemos un entrenador que es estrictamente inútil porque es devorado por el estatus de los jugadores”, apuntó ayer el periodista de ‘RMC Sport’ Daniel Riolo. A la falta de ascendencia frente a un vestuario plagado de estrellas se une su falta de experiencia en la máxima “Las estrellas desfilan en el club, la masa salarial rompe todos los techos y fichan a un técnico que nunca ha jugado unos octavos de final de la Champions. No sabe qué hacer”.

Desilusión con Neymar

Sobre el campo, el sospechoso habitual es Neymar. Intrascendente, individualista, alejado del nivel que prometía cuando se le fichó, cada vez son más las voces que apuntan a la conveniencia de dejarlo marchar. A sus 31 años, tiene contrato con el club galo hasta 2025.

Asimismo, pocas escenas reflejan mejor la tensión que se respira en el PSG que Sergio Ramos sacándose de encima con un agresivo empujón y encarándose a un fotógrafo que topó accidentalmente con él tras el encuentro contra el Bayern Múnich.