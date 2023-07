Usain Boilt bromea con la oferta árabe por Mbappé: "Vuelvo por 776 millones"

El delantero parisino podría abandonar el París Saint-Germain este mismo verano en un traspaso récord El Al Hilal árabe le ofrece un salario histórico que podría alcanzar los 776 millones de dólares con la cesión de los derechos de imagen

Kylian Mbappé sigue deshojando la margarita sobre su futuro. El delantero parisino deberá abandonar el PSG este mismo verano tras la negativa a renovar su contrato. Las ofertas no han tardado en llegar, algunas con cifras históricas que convertirían al francés en el jugador mejor pagado de la historia.

El Al Hilal árabe ha presentado una oferta formal al París Saint-Germain de 300 millones de euros por el delantero parsisino, una cantidad faraónica como también podría ser su salario. Mbappé podría firmar un contrato de 200 millones de euros netos por temporada, una cantidad que podría ascender hasta los 776 millones con la cesión de los derechos de imagen...

El jugador aún no ha decidido sobre su futuro, aunque tiene varias ofertas sobre la mesa. Quien sí parece haberlo hecho es su familia, que estaría preparada para aceptar la propuesta del Al Hilal a todos los efectos. La decisión, en última instancia, sería del jugador que podría optar por otros destinos en Europa al máximo nivel.

Las reacciones a la faraónica oferta del Al Hilal no han tardado en llegar. Una de las más comentadas ha sido la de Usain Bolt. El exatleta profesional jamaiquino ha expresado en Twitter su parecer sobre las cantidades del contrato que le ofrecen a Mbappé desde Arabia.

I’m ready to unretire for this one year salary $776M 🤔