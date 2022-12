El ultimátum de Al-Khelaïfi por la venta del Parque de los Príncipes

El máximo mandatario del PSG alza la voz contra el Ayuntamiento de París, que se niega por el momento a vender el Parque de los Príncipes al club francés "Si no quieren aceptar nuestra oferta, nos vamos"

Nasser Al-Khelaïfi da un paso más en el conflicto entre la dirección del PSG y el Ayuntamiento de París por la venta del Parque de los Príncipes. En una entrevista con l'Équipe, el máximo mandatario del club francés alzó la voz: "No podemos quedarnos en estas condiciones".

"¿Dejar el Parque? Pero yo tampoco quiero. Te digo la verdad, no tenemos otra opción", dijo el presidente del PSG, "se lo dije al Ayuntamiento. No podemos quedarnos en estas condiciones. Si podemos dar un paso, nos quedaremos. Pero no queremos quedarnos de brazos cruzados. El Ayuntamiento debería considerar nuestra oferta. Ya hemos invertido más de 80 millones de euros en el estadio. Si no quieren aceptar nuestra oferta, nos vamos. No amenazamos. Nos damos la mano, les damos las gracias y ya está".

"Podemos construir un nuevo estadio"

En la misma entrevista, Al-Khelaïfi sugirió que la dirigencia qatarí tiene opciones en mente para una posible nueva sede del PSG: "Tenemos opciones. No puedo decirte dónde, pero podemos construir un nuevo estadio en París".

El PSG ocupa ahora las instalaciones del Parque de los Príncipes gracias a un contrato de arrendamiento enfitéutico de 30 años. El Ayuntamiento de París no parece dispuesto a ceder el recinto sin recuperar un cuantioso cheque: en torno a 350 millones de euros, según RMC Sport. Demasiado caro para los líderes parisinos.