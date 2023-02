La última locura de Neymar

La celebración de su 31 cumpleaños duró "hasta las cinco" de la madrugada y los vecinos decidieron llamar a las fuerzas del orden El mismo alcalde calificó al atacante brasileño de "un individuo sin respeto" por los vecinos

Las fiestas de Neymar en la mansión en la que vive en la localidad de Bougival, a las afueras de París, exasperan a muchos de sus vecinos y eso quedó claro en la celebración de su 31 cumpleaños, cuando algunos de ellos llamaron a la policía para pedir que se parara el ruido.

Tras las duras críticas y el revuelo causado por su última celebración, L'Équipe ha recogido la opinión de varios testigos de la zona, con algunos vecino incluso a favor del brasileño: "Escuchamos gritos de chicas, rugido de motores, pero es aceptable. Ocurre una vez al mes como máximo y rara vez me molestan", comunicó un residente de la zona. "La gente se queja pero él está allí tres veces al año. A su edad es normal que disfrute y con su dinero no me extraña que sus fiestas sean tan grandes. Pero como se llama Neymar, todo el mundo habla de él", apuntó otra vecina del atacante del PSG.

"Escuchamos todo cuando vivimos a 600 metros de distancia. Esta persona no tiene respeto, el hecho de que sea Neymar no lo disculpa. Algunas de esas fiestas duraron 48 horas", señaló una vecina enfurecida.

Le Parisien también publicó un amplio reportaje en el que el mismo alcalde de Bougival, Luc Wattelle, que tiene su casa cerca de la del astro brasileño del París Saint Germain (PSG), se quejó del que califica como "un individuo sin respeto" por los vecinos.

"No era sólo un fondo sonoro, era prodigiosamente molesto", explicó Wattelle. "Cuando Ronaldinho vivía aquí, venía a ver jugar a los jóvenes los fines de semana. ¡Fue una locura para ellos! En cinco años, no hemos visto a Neymar una vez, es un fantasma", expresó decepcionado el alcalde.