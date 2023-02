Thierry Henry 'atiza' al PSG

El combinado de Galtier no pasa por su mejor momento y Thierry Henry aprovechó para lanzar un 'dardo' al conjunto francés El conjunto parisino cosechó ayer en el Louis II ante el Mónaco (3-1) su segunda derrota consecutiva tras caer eliminados en Copa

El conjunto parisino cosechó ayer en el Louis II ante el Mónaco (3-1) su segunda derrota consecutiva tras caer eliminados en Copa, y que llega justo con el Bayern de Múnich esperando a la vuelta de la esquina para el enfrentamiento de Champions League. El combinado de Galtier no pasa por su mejor momento y Thierry Henry aprovechó para lanzar un 'dardo' al conjunto francés.

"En términos de deseo y estructura, no fue eso. A ellos les toca responder ante el Bayern. Nos hacemos preguntas pero solo el equipo puede responder. No es fácil cuando eres entrenador encontrar las soluciones. Al final del partido contra el Reims hablamos de cómo volver a motivarlos. Y todavía no funcionó bien. Espero que puedan encontrar esta motivación antes del partido contra el Bayern. Y no sólo la motivación…" comentó el exazulgrana y estrella 'gunner'.

La plantilla está envuelta en un mar de dudas tras los últimos resultados obtenidos. Incluso Tras la derrota de ayer, según informó el medio francés L'Equipe, algunos miembros de la plantilla se vieron envueltos en una fuerte discusión con Luis Campos en el vestuario, en la que este les recriminó a algunos jugadores "falta de agresividad" entre otras opiniones similares.