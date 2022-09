Thiago Silva: "No puedo hablar de Mbappé"

Tras el triunfo de Brasil ante Túnez (5-1), el central brasileño se pronunció acerca de la tensa relación entre Neymar y Mbappé "Este tema incomoda a más de uno", admitió el zaguero, excompañero de ambos en el PSG

La tensa relación entre Neymar Jr y Kylian Mbappé sigue dando que hablar. Tras el solvente triunfo de la selección brasileña ante Túnez (5-1), el turno fue para Thiago Silva, actual central del Chelsea y excompañero de ambos tras su longevo paso por el PSG (2012-2020).

Preguntado por el rifirrafe entre las dos estrellas tras el encuentro ante el combinado africano, Silva no entró a valorar las posturas de uno y otro y se limitó a elogiar a su compatriota.

"No estoy en todo esto, no sé lo que está pasando. No puedo hablar de Kylian. Puedo hablar de Neymar, ya que lo conozco muy bien. Hace todo para ayudar al equipo, por eso marca muchos goles y da muchas asistencias, así es 'Ney'. No puedo hablar de otras cosas. Decididamente, este tema incomoda a más de uno", admitió el zaguero.

"Neymar es increíble, un mago. Lamentablemente, en años anteriores, tuvo lesiones muy graves que no le permitieron terminar bien su temporada físicamente. Este año, es otra cosa. Se preparó mucho durante las vacaciones. Estuve con él en Brasil, lo vi. Ojalá pueda seguir con esta mentalidad ”, concluyó el brasileño.