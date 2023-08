La 'tajante' postura de PSG con Mbappé: Renovación o a la grada

El astro francés no tendrá minutos en el debut liguero del PSG si no renueva Los de Luis Enrique debutan en Ligue 1 ante el Loriente, el próximo 12 de agosto

El culebrón Mbappé entró el día 1 de agosto en un nuevo capítulo: El delantero no ejerció la renovación unilateral de su contrato, una cláusula que caducaba el último día del mes de julio y que lo mantenía en el club hasta 2025. Una vez no aceptada, el PSG ya toma medidas contundentes con el jugador: o renueva o no jugará ni un solo minuto.

En las altas esferas del club parisino no está siendo un buen verano. Primero, su estrella le deja claro que no quiere jugar para ellos, un Mbappé que, además, cobró 40 de los 80 millones de la prima de fidelidad tras no ejercer esta renovación unilateral. Por estos motivos, Al Khleafi ya habría trasladado su postura con Kylian acerca de los próximos compromisos oficiales del club.

Según afirma Andres Onrubia, el PSG sentará a su jugador estrella en la grada si no renueva su contrato. El primer encuentro de la Ligue 1 será el próximo 12 de agosto, ante el Lorient en el Parque De Los Principies, un ambiente perfecto para que la afición parisina muestre su descontento con Mbappé, que ya ha trasladado por activa y pasiva su deseo de partir hacia nuevos horizontes.

🗣 "Si no renueva, Mbappé estará en la grada el 12 de agosto ante el Lorient"@AndiOnrubia deja clara en #DAZNTRANSFER↗️ la postura del PSG con Mbappé pic.twitter.com/2UDNJmrp6s — DAZN España (@DAZN_ES) August 1, 2023

La única opción para que Kylian salte al terreno de juego es la renovación. Luis Enrique, por petición expresa de la directiva, no alineará a su mejor jugador en el campo si este no amplía formalmente su estancia en la capital francesa, algo que parece muy difícil a estas alturas.

La entidad parisina quiere tomar la sartén por el mango, como ya hizo en la gira de pretemporada del equipo, una expedición a la que Mbappé no llegó a subirse al avión por no querer aclarar sus intenciones de futuro. Ahora, ya sabe que no jugará ni un solo minuto, hecho que podría acelerar su salida. El Madrid, atento a su situación.