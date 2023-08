Sergio Rico podría recibir el alta hospitalaria en la semana próxima

Sergio Rico podría estar cerca de abandonar el hospital donde ha estado internado durante tres meses después del accidente Los médicos se muestran optimistas debido a la progresiva evolución que ha experimentado Sergio Rico

Sergio Rico, portero del París Saint-Germain, podría estar cerca de abandonar el hospital donde ha estado internado durante tres meses después del accidente que sufrió en El Rocío, en el que estuvo involucrado con un caballo. Según informaciones de The Athletic, el arquero ha experimentado una notoria mejoría en su estado de salud, lo que ha impulsado la posibilidad de su pronto alta médica.

El Hospital Virgen del Rocío en Sevilla ha sido el lugar de su recuperación tras el incidente. Los médicos a cargo de su tratamiento se muestran optimistas debido a la progresiva evolución que ha experimentado Sergio Rico. A lo largo de estos meses, ha sido sometido a diversas intervenciones quirúrgicas para tratar las graves lesiones que sufrió como resultado del accidente. Aunque inicialmente se tenía previsto que su salida del hospital ocurriera antes, varios contratiempos habrían retrasado este proceso.

