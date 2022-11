Intento de robo en casa de Sergio Rico

El guardameta del PSG pilló al ladrón en su domicilio tras el partido de su equipo ante el Auxerre, pero este logró escapar El ladrón olvidó recoger una mochila con objetos personales que está siendo investigada por la policía

El portero del PSG, Sergio Rico, sufrió un intento de robo en su domicilio el pasado domingo 13 de noviembre, durante el encuentro que su equipo disputaba en casa frente al Auxerre. Al regresar a casa, el guardameta español pilló al ladrón con las manos en la masa y este huyó rápidamente.

Tras verse sorprendido por Sergio Rico, que intentó reducirle sin éxito, el ladrón olvidó recoger una mochila al escapar. Dicho objeto ya está siendo analizado ya por los investigadores de la policía con el objetivo de encontrar alguna prueba o rastro de ADN en alguno de los objetos personales que contenía dentro.

Según informó el medio francés 'Le Parisien', la policía trabajaría con la hipótesis de que el ladrón no conocía a Sergio Rico ni su desempeño como futbolista del PSG. El ex de Mallorca y Sevilla vive en una calle cerca del Arco de Triunfo de París y no es la primera vez que sufre un incidente de este tipo.