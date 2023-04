La reveladora promesa de Mbappé al PSG

El delantero francés manifestó su compromiso ante un grupo de aficionados del equipo parisino El goleador no tiene en principio idea de buscar un traspaso para desvincularse del PSG

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, mantiene su compromiso y fidelidad con el Paris Saint-Germain, pese al varapalo europeo de este año y la incertidumbre sobre el proyecto del equipo parisino, que sigue fracasado año tras año en Europa.

El francés, pese a la ambigüedad de algunas de sus declaraciones, mantiene de momento su idea de seguir liderando el próximo proyecto del equipo parisino. Y a tal efecto, junto a sus compañeros Donnarumma y Achraf, participó en un acto junto a seguidores radicales del PSG en la celebración de una fiesta del grupo K-Soce Team.

Y en ese entorno el ex del AS Mónaco puso de manifiesto que su compromiso con el equipo francés sigue vigente. Según informó la emisora RMC, las palabras de Mbappé fueron las de un jugador responsabilizado y que no piensa en abandonar el barco. Es más, Mbappé se habría comprometido a conquistar la Champions 2024, algo para lo que aún queda mucho, pero que de ser cierto, plasmaría fehacientemente el compromiso de Mbappé por seguir vinculado al PSG.