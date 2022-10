El recado Thierry Henry a Kylian Mbappé

"Si el equipo perdiera, habría entendido el debate", declaró el exinternacional francés "A mí tampoco me gustaba jugar de extremo en el Barcelona. Lo odiaba. Al final, solo hay una regla: si el entrenador te pide que hagas algo, lo haces por el bien del equipo", recuerda el exfutbolista azulgrana

Thierry Henry, normalmente ponderado y cariñoso con Kylian Mbappé, cambió sus registros habituales ayer por la noche y elevó el tono con el delantero francés, al que hasta ahora había tratado con benevolencia.

Al exjugador del Barcelona y del Arsenal no le gustó nada el arrebato del delantero del Paris Saint Germain y su deseo de abandonar el club el próximo mes de enero.

Antes del partido ante el Benfica de Lisboa (1-1), Henry recordó el sentido de prioridades que un jugador debe mantener hacia su club: "A nadie le gusta estar expuesto a lo que no es bueno. No le gusta, eso es todo. Pero hay algo más grande que todo lo demás: el club".

En opinión de Henry, se arrastran ahora los errores de una negociación, la renovación del delantero por el club francés, que no estuvo en su opinión bien gestionada: "¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante? ¿O le hicieron sentir que era más importante que el club? ", se pregunta.

No jugar en la posición que había pactado con el club es el motivo de discordia. Mbappé está jugando de nueve cuando había solicitado que el club fichara un delantero centro y se desprendiera de Neymar. Al no cumplirse, la relación Mbappé-Campos ha llegado al punto de no retorno con la dirección.

A Thierry Henry también le sucedió en el Barcelona, cuando fue situado en el flanco izquierdo del ataque del equipo azulgrana: "No me gustaba jugar en el Barcelona. Lo odiaba. Pero tenía que hacerlo por el equipo. (...) No he escuchado a nadie decir "Oh, qué lindo gesto" jugar en la izquierda para otros que tuvieron menos partidos y goles internacionales que yo. Al final, solo hay una regla: si el entrenador te pide que hagas algo, lo haces por el bien del equipo. ¡Y el equipo gana! Si el equipo perdiera, habría entendido el debate".