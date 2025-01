El PSG se vuelve 'loco' por Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia tiene muchos números de ser el nombre propio del mercado de fichajes de invierno. El Paris Saint-Germain, tal como adelantó el medio italiano Il Roma, se ha vuelto completamente 'loco' para asegurar su fichaje este mismo enero. Los parisinos, que se toparon el pasado verano con la dureza de Aurelio De Laurentiis, cuando intentaron fichar al extremo georgiano, saben muy bien que su oferta tiene que ser muy suculenta para que el presidente del Nápoles de el visto bueno a la operación.

De momento, la renovación del atacante de 23 años con el conjunto napolitano sigue en el aire. Le ofrecieron 6 millones de euros netos por temporada más variables, pero la cifra no fue suficiente para que Kvaratskhelia extendiese su contrato más allá de 2027. Un 'no' por respuesta que fue suficiente para incentivar a los grandes de Europa a tantear su fichaje.

Khvicha Kvaratskhelia durante un partido con el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona / Alessandro Garofalo/LaPresse

El PSG no podía quedarse fuera de esta puja, que no llegó a nada el pasado verano. Sin embargo, el buen hacer del extremo David Neres en el Diego Armando Maradona podría ayudar a que 'Kvara' vuele al Parque de los Príncipes. El brasileño le ha restado protagonismo al georgiano, que ya no es totalmente indispensable para un Antonio Conte que podría dar luz verde a la operación, siempre y cuando los azzurris aseguren a un sustituto de garantías.

El 'ofertón' del PSG, por encima del mercado

En este sentido, la fuente citada adelantó unas negociaciones muy avanzadas entre el club francés y los agentes el jugador, y ya tendrían el 'sí, quiero' del mismo. Sobre la mesa del Nápoles, cerca de 90 millones de euros que, como mínimo, obligan al club a valorar la oferta.

Kvaratskhelia, en el duelo ante la Lazio / LAP

En la lista de refuerzos por si sale el georgiano, destaca por encima del resto el nombre del kosovar Edon Zhegrova, estrella del Lille junto a Jonathan David, que gusta mucho al director deportivo Mauro Manna. En caso de percibir los 90 'kilos' de 'Kvara', el fichaje del extremo de Les Dogues sería pan comido, por lo menos, en lo que a la economía respecta.

Sin embargo, para que lleguen futbolistas a París, otros tendrán que hacer las maletas antes. Randal Kolo Muani, Milan Skriniar y Marco Asensio, que no entran en los planes de Luis Enrique y tienen unos de los salarios más altos de la plantilla, están siendo ofrecidos a diestro y siniestro por toda Europa.

Al Nápoles le costó solo 10 millones de euros

Desconocido hasta su explosión la temporada 2022-23, 'Kvara' llegó al Nápoles procedente del Dinamo Batumi de su Georgia natal a cambio de 10 millones de euros. Con el '77' a la espalda, será recordado para siempre junto a Victor Osimhen como uno de los grandes artífices del 'Scudetto' napolitano tras 33 años de espera. Sin embargo, su rendimiento en los últimos mesese no ha estado a la altura de ese futbolista que enamoró a Europa aquella temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Nápoles / EFE

Aunque su aportación sigue siendo notable, su pérdida, por una cuantía de esta magnitud, no sería tan dolorosa como se esperaba en Nápoles. Este curso suma cinco goles y tres asistencias y su ausencia en el último compromiso contra la Fiorentina encendió todas las alarmas. ¿Acabará siendo el crack que busca Luis Enrique para que el PSG pueda dar la talla en Europa?