¡El PSG tira la casa por la ventana! 200 millones por las estrellas del Nápoles

El PSG puede revolucionar el mercado. La salida de Mbappé ha dejado un vacío en la zona ofensiva del equipo y la cúpula parisina busca reemplazar ese espacio. De esta manera, la dirección deportiva del club se ha puesto manos a la obra para 'mover la coctelera' en su delantera.

Tal y como informa 'Corriere Dello Sport', el PSG ha realizado una oferta 'bomba' para hacerse con los servicios de dos grandes estrellas del Nápoles. Según apunta el rotativo italiano, los jugadores en cuestión son Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia. En París ven a los dos futbolistas las piezas ofensivas que necesitan los franceses para rellenar el vacío que ha dejado Mbappé en las filas parisinas.

El club francés tiene el reto de convencer a un Nápoles que no dejará escapar a sus estrellas fácilmente. Es por eso que, el PSG ha presentado una oferta que puede 'romper' el mercado. Según informa el medio italiano, la oferta por los dos jugadores rondaría los 200 millones. Un '2x1' que, sin duda alguna, se convertiría, conjuntamente con la de Mbappé, en una de las operaciones del verano.

Khvicha Kvaratskhelia está vinculado con el Nápoles hasta 2027 / @kvara7

No es la primera vez que el PSG muestra interés por estos dos jugadores. Durante la pasada temporada, Al-Khelaifi ya quiso hacerse con los servicios de los dos jugadores. Por Kvaratskhelia solo hubo un tanteo, pero por Osimhen se llegó a presentar una oferta de unos 150 millones de euros. La dirección deportiva del club napolitano rechazó esa oferta y las negociaciones no fueron a más.

CONTE SERÁ DECISIVO

La operación puede ser más que difícil tras escuchar a Conte durante su presentación. El nuevo técnico del Nápoles fue claro y afirmó que él será clave en decidir los jugadores que abandonen el club. Sobre Kvaraskhelia comentó de manera rotunda que seguirá en el club: "Kvaraskhelia se queda en el Nápoles. He sido muy categórico al respecto y no quiero volver a escuchar esta misma cantinela en el futuro". Mientras que, sobre salidas de cualquier jugador fue aún más contundente:"Fui muy claro con el presidente: quería decidir yo quién se quedaba y quién podría marcharse. Si hablamos de reconstrucción y luego se marchan todos los mejores, no tiene sentido, pero el club está conmigo en eso. Llamé a todos los jugadores, para comunicar mis ideas, escuché las suyas, y al final si hay problemas se resolverán. Los que se quedan, deben dar el 200%: no hay ninguna confusión y tenemos las ideas muy claras".

El legado de Mbappé en París es imborrable: 308 partidos, 256 goles y 108 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador en toda la historia del PSG. Pero si en tus filas tienes a jugadores de la talla de Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia, su marcha será más fácil de olvidar.