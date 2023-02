El PSG podría mudarse a un hipódromo

El club ha encargado a una empresa norteamericana estudiar la posibilidad de construir un nuevo estadio Los terrenos del hipódromo de Saint-Cloud están entre las hipótesis que se barajan

El PSG parece dispuesto a buscar nuevo hogar. El club francés, en lucha con el consistorio de la Ciudad de la Luz por el Parque de los Príncipes, ha ordenado a la compañía estadounidense 'Legends Hospitality' estudiar la posibilidad de construir un nuevo estadio. Entre las hipótesis que circulan, el nuevo feudo parisino podría estar en los terrenos que ocupan el hipódromo de Saint-Cloud. Sin embargo, crear un estadio desde cero podría llevar hasta diez años, algo que parece inviable.

La polémica sobre el Parque de los Príncipes no cesa tras las palabras hace unas semanas de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que dejaba claro que el feudo del PSG "no está en venta". No obstante, el Ayuntamiento ha aflojado la tensión que existe en los últimos días debido a discrepancias sobre la ampliación de la capacidad del estadio.

A dichas declaraciones de Anne Hidalgo respondió inmediatamente el conjunto francés, que afirmó estar "obligado" a mudarse del que es actualmente su estadio y en el que ha invertido más de 85 millones de dólares en su mantenimiento. Pero la alcaldesa no está dispuesta a venderlo a ningún precio al ser "patrimonio excepcional de los parisinos".

El encargado de rebajar tensiones ha sido Emmanuel Grégorie, primer teniente de alcalde de París. Él también confirmó que el estadio no estaba en venta, pero tras las amenazas de Nasser Al-Khelaïfi de abandonar el Parque de los Príncipes, ha reculado, al menos en cuanto a acceder a negociaciones.

"Queremos que se queden y ellos quieren quedarse. Así que encontraremos soluciones", dijo tras ser optimista en cuanto al proyecto de ampliación del estadio. "Queremos encontrar los medios financieros. Nuestra idea es encontrar un marco más tranquilo y directo para las negociaciones. Deseamos renovar el diálogo, porque es un asunto urgente", concluyó Emmanuel Grégoire.