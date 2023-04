El PSG se mide al Lens con Galtier en el ojo del huracán

El Lens buscará aprovechar el ‘terremoto’ para descontarle puntos al líder de la Ligue 1 El entrenador del PSG se mostró contrariado por el caso, pero aseguró confiar en la justicia

Cada conferencia de prensa que da Christophe Galtier los viernes antes de la jornada del fin de semana son para referirse al rival del Paris Saint-Germain. Este sábado, por ejemplo, enfrentarán al Lens, que podría descontarle puntos en la lucha por la liga, siendo un firme contendor. Pero la atención se centró en otra cosa, porque el técnico de los parisinos quiso referirse a las acusaciones por conducta racista que le han hecho a lo largo de la semana.

“Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable. Me golpean muy adentro”, afirmó Galtier en sus primeras declaraciones en público desde que surgieron las acusaciones, hace dos días.

Aseguró que está “contento” de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Niza, por lo que pidió “dejar trabajar a la Justicia”. “Tengo confianza en la justicia de mi país”, afirmó.

Las acusaciones salieron a la luz el pasado miércoles, cuando se filtró en algunos medios un correo electrónico del anterior director deportivo del Niza, Julien Fournier, en el que narraba que Galtier (técnico de ese club en la temporada 2021-22) le formuló comentarios racistas. “Has construido un equipo lleno de escoria, solo hay negros, y la mitad de tu equipo está en la mezquita el viernes por la tarde”, cuenta en ese mensaje Fournier que le dijo Galtier.

Galtier eludió responder a una pregunta acerca del motivo por el cual las acusaciones surgen ahora o si podrían ser algún tipo de venganza. “Soy un hijo de barrio, he crecido en el mestizaje y respeto a todos, sea cual sea su origen, color de piel o religión”, aseguró. Dijo que no ha hablado del asunto con sus jugadores, “pero ellos me han dado la mejor respuesta posible, que es centrarse completamente en los entrenamientos”, explicó.

El técnico del PSG, que afronta una primera temporada complicada en París tras la eliminación del club en los octavos de final de la Champions y el pobre juego del equipo que aún no le ha permitido asegurar el título liguero nacional, pidió el apoyo de los aficionados ante el encuentro clave de mañana contra el segundo clasificado.

“No tengo duda de que todos los aficionados y todo el Parque de los Príncipes estarán detrás del equipo”, aseguró. También reconoció que ha pasado un período “difícil, muy duro”, aunque se ha refugiado en el trabajo con los jugadores y sus ayudantes para preparar el próximo partido.

Justamente, el PSG defenderá su lugar en lo más alto de la Ligue 1 cuando se mida al Lens, segundo en la clasificación a solo seis puntos de Messi, Mbappé y compañía. Un empate ante el Lille la pasada jornada les cortó el envión de triunfos, pero sumar de a tres les pondrá a tiro de un PSG nervioso que ve en la liga su última oportunidad para no dar la temporada por perdida.

ALINEACIONES PROBABLES:

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Soler, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe.

Lens: Samba; Medina, Danso, Gradit; Sotoca, Abdul Samed, Fofana, Frankowski; Thomasson, Fulgini; Openda.

Hora: 21:00.

Estadio: Parque de los Príncipes.