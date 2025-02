El PSG disfruta del Dembélé que se perdió el Barça

Ousmane Dembélé es la prueba perfecta de que todo (o casi todo) se puede reconducir en esta vida. Muy atrás ha quedado ese encontronazo con Luis Enrique, que ahora, se ha convertido una de las claves de que el galo viva el mejor momento de su carrera. También las lesiones que hicieron que su aventura en Barcelona fuera mala para ambas parte. Ahora, a sus 27 años, le ha llegado el momento de disfrutar de su mejor versión en París.

El extremo del PSG está de dulce. Tanto, que algunos se empacharían. El 2025 le ha cambiado la cara y no puede parar de destrozar todos los registros posibles en este año natural. Su partidazo contra el Brest (0-3), que deja encarrilado el play-off de acceso a los octavos de final de la Champions League, fue otro día en la oficina para el galo.

Luis Enrique prescindió de Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia en el once inicial y le dio la libertad necesaria para moverse por donde quiso, como viene siendo habitual, y respondió con un doblete (que no fue hat-trick porque Lees-Melou frenó con el brazo su remate en el primer tiempo que acabó siendo el 1-0 de Vitinha de penalti) y un recital apareciendo por dentro que evidencia que el asturiano ha dado con la tecla con él.

Osumane Dembélé fue el mejor jugador del Brest-PSG, duelo correspondiente a la ida del play-off de Champions League / EFE

Los datos no mienten y confirman las sensaciones de todos los espectadores del deporte rey: este Dembélé asusta. El galo ha marcado en todos los partidos que ha jugado en este 2025 y es el máximo goleador del año natural (15 dianas). En sus últimos cinco partidos, ha marcado 11 goles. En total, la cifra de la temporada 2024-25 asciende a 23 goles, que acompaña con seis asistencias.

Dembélé es otro (y mucha 'culpa' es de Luis Enrique)

Este Dembélé es otro. No es el del Barça. No tiene lesiones, es resolutivo, determinante, líder e imparable. La marcha de Kylian Mbappé le ha sentado de perlas. Luis Enrique quería solucionar la marcha del de Bondy al Real Madrid con la fuerza del trabajo colectivo, pero no nos engañemos, todo gallinero necesita un buen gallo, y en el Parque de los Príncipes, es Ousmane Dembélé. Lo más interesante para su equipo es que no necesita eclipsar a nadie para destacar semana tras semana. Más bien, al revés. Y mucho mérito es de su entrenador.

Dembélé marcó dos goles ante el Brest / EFE

El gran momento de Dembélé (el mejor de su carrera) viene acompañado de un paso adelante de todo un PSG que hace unos meses estaba tocado y casi hundido en la Champions League. Sin embargo, la explosión de 'Dembouz' está coincidiendo con un gran Hakimi, con la mejora constante de Doué y Barcola y con la facilidad para conectar con los hombres de mejor pie como Vitinha o Joao Neves en la medular. No es casualidad, y seguramente, cuando coincida con Kvaratskhelia, también elevará el techo competitivo del georgiano. Pero, ¿qué ha cambiado tanto en Dembélé?

El galo sigue siendo ese futbolista anárquico e impredecible en el uno contra uno, pero Luis Enrique ha encontrado la manera de descifrarlo y construirle un ecosistema favorable para que esa anarquía sea positiva. Dembélé, con más libertad y un criterio más interesante para tomar decisiones, ha respondido a las mil maravillas. Asegura cifras y hace jugar al equipo. Todo lo que se le puede pedir a un delantero. Letal con espacios y desequilibrante cuando el equipo debe atacar de manera posicional, hoy es mucho más futbolista que con el Barça.