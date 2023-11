El PSG no aprende de sus errores

El conjunto de París puede llegar a pagar una escandalosa cifra por dos puntas que no están rindiendo a su mejor nivel Una situación complicada para un Luis Enrique que depende exclusivamente del acierto de Mbappé en la tarea del gol

Si el PSG está libre de algún problema es el económico. Cada verano es un festival en París. Millones y millones de euros en fichajes con el claro objetivo de conseguir la gran obsesión de Al-Khelaïfi, la Champions League. Su último desembolso, la compra de Gonçalo Ramos, que llegó en calidad de cedido desde el Benfica el pasado agosto, por 65 millones de euros más 15 en variables.

El fichaje del portugués no fue la única gran incorporación que cerró el PSG en verano para reforzar la posición de delantero centro. También firmaron a Randal Kolo Muani por 75 millones de euros más otros 15 en variables procedente del Eintracht de Frankfurt. En total, los parisinos pueden llegar a gastarse 170 'kilos' por sus dos 'nueves'.

¿LES ESTÁ COMPENSANDO?

Gonçalo Ramos suma quince partidos con la camiseta del PSG, ocho de ellos como titular. Solo acumula dos tantos y un pase de gol y todas sus contribuciones de gol han sido en la Ligue 1, donde ha disputado once encuentros. Su aportación en la Champions League, nula en los cuatro choques que suma.

Por su parte, Randal Kolo Muani ha jugado once partidos, siete desde el inicio, en los que ha marcado tres tantos (dos en Ligue 1 y uno Champions) y ha dado dos asistencias. Registros ligeramente mejores que los del portugués, pero nada diferenciales como para abonar tal cantidad de dinero.

Gonçalo Ramos y Kolo Muani no se han asentado en el once del PSG | AFP

El primero, quinto fichaje más caro de la historia del PSG, llegó a París tras su gran temporada en el Benfica, en la que logró unos números de escándalo, 27 goles y 12 asistencias en 47 partidos. Con contrato hasta 2028, le está costando entrar en el once de Luis Enrique y no está mostrando la facilidad que exhibió en Portugal para ver portería.

El segundo viene de ser una de las referencias ofensivas del Eintracht de Frankfurt, conjunto en el que marcó 23 goles y repartió 17 asistencias en 46 duelos. También con contrato hasta 2028, el que pudo ser el héroe de la final del Mundial de Qatar también está mostrando ciertos problemas para encontrar la regularidad que sí tuvo en Alemania.

EL 'CASO EKITIKÉ'

Pero el PSG también ha pagado varios millones de euros por otro 'nueve' en este 2023, Hugo Ekitiké. El joven delantero llegó procedente del Stade Reims la temporada pasada en calidad de cedido, pero tenía una compra obligatoria que se efectuó en verano.

28,5 millones de euros por un jugador que solo ha jugado 8 minutos esta temporada. Si sumamos todo lo invertido, entre los citados tres delanteros el PSG estaría pagando 39,7 millones de euros por cada diana que han marcado.

DEMBÉLÉ Y BARCOLA

Sin contar a Kang-in Lee, que ha disputado varios duelos de mediocentro ofensivo, el PSG ha gastado aún más dinero en futbolistas de ataque, concretamente en dos extremos. Se dejó 50 millones de euros en Ousmane Dembélé y otros 45 millones en Bradley Barcola.

El ex del Barça ha disputado quince partidos, el ex del Lyon once, y ninguno ha estrenado su faceta goleadora. Sumando todos los fichajes de ataque de este verano, el PSG está pagando 58,7 millones de euros por cada uno de sus goles.

Mbappé junto a su compañero de ataque Ousmane Dembélé | PSG

Un problema más que palpable para un Luis Enrique que depende exclusivamente de Kylian Mbappé de cara a portería. La estrella de Bondy suma trece goles esta temporada en Ligue 1. El segundo máximo goleador del equipo es el lateral Achrakf Hakimi, con tres. Una situación insostenible para un equipo que quiere pelear directamente para levantar la 'Orejona'.