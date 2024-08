El PSG acelera para dar salida a los descartes de Luis Enrique

El Paris Saint-Germain subirá el telón a la temporada 2024-25 este viernes. Los de Luis Enrique se enfrentan al modesto Le Havre en la primera jornada de Ligue 1. Lo harán esperando el fichaje de Desiré Doué y buscando en el mercado al relevo de Kylian Mbappé, que de momento no llega, pero también mirando a 'casa' para dar salida a los jugadores que no entran en los planes del asturiano.

Luis Campos sabe que tiene mucho trabajo por delante. El mercado cierra el próximo 31 de agosto (en algunas competiciones incluso antes), por lo que el portugués tendrá que ponerse manos a la obra. Por su parte, Luis Enrique ya le ha comunicado a los integrantes de la plantilla que no cuentan para él que deberán buscarse un destino lejos de París, según aseguran desde Francia.

La situación del portugués ha cambiado radicalmente en el Parque de los Príncipes . Llegó en 2021 como pivote y poco a poco fue retrasando su posición hasta convertirse en defensa central. En la zaga se asentó, siendo un habitual del once inicial. Ahora, están buscando su salida.

Nordi Mukiele

El defensa galo, que alterna el centro de la zaga con el carril derecho, tampoco fue importante durante el curso pasado. Evidentemente, por condiciones, no tiene nada que ver con Achraf Hakimi en el lateral derecho y no acaba de encajar como central. De este modo, en el PSG quieren deshacerse del ex del RB Leipzig.

Con 26 años y unas características físicas sensacionales, no debería ser complicado encontrarle una salida. Sin embargo, su alto sueldo juega en contra del cuadro parisino. Por ello, en París podrían estar abiertos a una cesión, incluso asumiendo una parte de su ficha. Eso sí, Mukiele no se irá a cualquier sitio. Le Parisien asegura que quiere jugar la Champions y estar en un equipo que luche por su campeonato doméstico.