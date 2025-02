El pronóstico de Luis Enrique: "En febrero seremos más fuertes"

“En febrero seremos más fuertes”, aseguró Luis Enrique por allá en diciembre de 2023. ¿Lo recuerdan? El París Saint-Germain había empatado ante el Borussia Dortmund y sellado su clasificación a los octavos de final de la Champions League 2023/24. No había sido una fase de grupos sencilla, precisamente. Encuadrados en el denominado Grupo de la muerte, acabaron en segunda posición - empatados a puntos con el Milan (8) - y lograron ese billete rumbo a la fase eliminatoria prácticamente por los pelos, por la diferencia de goles. ¿Se acuerdan de cómo terminó la historia?

Serían muchos los que no daban un duro por ellos. Tras coquetear con el KO, ¿iban a ser capaces de revertir la situación? Si Luis Enrique lo creía en diciembre y se mostraba firme en su idea de que su equipo iba a competir mejor transcurridos un par de meses, sería que su PSG iba a ser capaz de ello. "¿En qué me baso para pensar que en febrero estaremos mejor? En mi experiencia, en que llevo entrenando más de 12 años a equipos de primer nivel, en que todos mis equipos mejoran con el tiempo, en el número de fichajes nuevos que han llegado y que tienen que adaptarse, en la calidad de los jugadores, en la ambición del club, en la profesionalidad de toda la gente... Y si me equivoco, no pasa nada. Me vuelvo a levantar y lo intentamos otra vez", argumentó.

Mbappé sentencia la eliminatoria con un doblete / AP

TENÍA RAZÓN: CREÓ A UN 'MONSTRUO'

Tenía toda la razón del mundo. Se medía a una Real Sociedad hecha un mar de dudas en el mejor momento posible. ¿Que Kylian Mbappé no marcaba los suficientes goles? Pues le haría tres en dos partidos al cuadro txuri-urdin. "A muchos les haría mucha ilusión vernos muertos", afirmó también el asturiano en diciembre de 2023. "Un equipo en construcción" (palabras textuales suyas) que se 'cargó' al Barça en los cuartos de final, que poseía una ligera ventaja tras ese 2-3 en el Parque de los Príncipes. Aquella expulsión de Araujo pesó (y mucho), pero un buen Dembélé y Mbappé, con un doblete, le dieron la vuelta a la eliminatoria y liquidaron al conjunto azulgrana.

Dembélé tuvo un comportamiento lamentable en el Barça - PSG / Valentí Enrich

Esa ilusión se esfumó, sin embargo, en las semifinales. ¿El culpable? Un serio Borussia Dortmund que hizo las cosas muy bien y se cobró su particular vendetta tras lo sucedido en la fase de grupos. Quedaba claro, eso sí, que este PSG podía hacer grandes cosas en Europa.

'CON ANOETA CAMBIÓ TODO'

Quédense con la frase del inicio. 'No es como empieza, sino como acaba', reza un dicho popular. ¿Será verdad que los equipos de Luis Enrique acaban mejor de lo que empiezan? Comprobemos si existe algún precedente. Para ello, cabe tirar de hemeroteca: temporada 2014/15. Temporada del triplete azulgrana.

Y Anoeta, punto de inflexión en esa histórica temporada. El asturiano venía de vivir su primera Navidad como entrenador del Barça y viajó a San Sebastián atreviéndose a dejar a Leo Messi, Neymar y Dani Alves en el banquillo - regresaron tarde de sus vacaciones - en plena persecución a un Real Madrid líder. El equipo cayó, desatando un terremoto que hacía tiempo que no se hacía notar en Barcelona.

Messi suplente en Anoeta en 2015 / efe

El resto, como suele decirse, es historia. Desde entonces, tan solo concedieron dos derrotas - Málaga y Bayern - y dos empates - Sevilla y Deportivo -. Luis Enrique reconocería, al cabo del tiempo, que "hasta que todo se solucionó hubo un tiempo de tensión que tuve que gestionar".

¿Y QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE CURSO?

Si todo sigue su curso, este curso va camino de ser lo mismo. Un déjà vu. No sería en la fase de grupos de toda la vida, pero sí en esta novedosa y emocionante Fase liga. Coquetearon con la eliminación hasta casi casi el final. Esa victoria ante el Manchester City les dio oxígeno, pues venían de perder ante Bayern, Atlético y Arsenal y de empatar contra el PSV.

El PSG deja la eliminatoria encarrilada tras vencer al Brest 0-3 en la ida del play-off de la Champions League / @PSG_inside

Dieron un vuelco a la situación. Pasaron de ser demasiado previsibles y de cometer errores en ambas áreas a ser un equipo que asfixia a sus rivales y ataca continuamente. Un colectivo completísimo. Muy temible. Han ganado 10 de los 11 partidos que han disputado en 2025. Y con una media de casi tres goles por partido.

FLIPAN CON DEMBÉLÉ

¿Y qué decir de Ousmane Dembélé? Pues que le costó una barbaridad arrancar y que tuvo sus más y sus menos con su entrenador. Cerró el 2024 con grandes y cifras goleadoras... e inició este 2025 mostrando su mejor cara. Hasta el punto de convertirse en el máximo goleador de lo que va de año (15). Suma 12 dianas en los últimos seis partidos. Y ya lleva 23 en 28 encuentros. Una brutalidad. Está respondiendo de maravilla en esa posición de falso '9'. Está a un nivel de confianza enorme y Luis Enrique está sabiendo sacar lo mejor de él. Este dato lo explica todo: en los últimos dos meses, Dembélé ha marcado la mitad de los goles que anotó en el Barça en seis años.

Ousmane Dembélé firmó un partido excelso contra el Brest (0-3) / EFE

El rival en octavos será FC Barcelona o Liverpool, pero nadie duda de que el París Saint-Germain es uno de los equipos que mejor fútbol practican. Su propuesta es admirable, pues ningún jugador tiene una posición fija en los esquemas de Luis Enrique. Una vez más, Luis Enrique tenía razón.