"Estamos preparados para ganar la Champions"

La final de la Champions está aquí. A escasas horas para que el mundo futbolístico se paralice y centre sus ojos en Múnich, donde Paris Saint-Germain e Inter lucharán por el cetro continental, el que sería el primero para los franceses, el cuarto para los lombardos.

No cambiará su estilo

Luis Enrique está preparado para afrontar el reto. Lo repitió en repetidas ocasiones durante una rueda de prensa que se desarrolló en castellano e inglés. El asturiano no duda de que su equipo dará lo mejor de sí ante el Inter. El camino en la Champions ha sido tortuoso, con eliminatorias muy duras ante Liverpool, Aston Villa o Arsenal. Eso servirá a los jugadores de "experiencia".

El técnico español destacó como una de las claves del partido el posicionamiento de los jugadores sobre el campo, aunque no variará su estilo de juego. Es innegociable. "La idea es prepararse para cualquier tipo de partido que se dé. Estamos más que capacitados para jugar con o sin balón. Llevaremos el partido a los aspectos del juego en el que somos mejores. El posicionamento de los jugadores será importante. El Inter tiene unos patrones de juego muy claros. No vamos a cambiar nuestra manera de atacar ni defender, pero sí que deberemos que estar más atentos", consideraba el preparagor gijonés.

El cerrojazo no le asusta

No teme Lucho un cerrojazo de Simone Inzaghi. El Inter es mucho más que defensa a su entender, a pesar de que sea una de sus principales virtudes. Luis Enrique tiene el plan para atacar la retaguardia lombarda: "Cuando un equipo se repliega, hay poco espacio y aparecen las dificultades. Pero esa fase es la que más controlan mis equipos. Estamos acostumbrado a superar las defensas cerradas. El Inter tiene mucho nivel en el aspecto defensivo y también en el ofensivo".

El bloque sobresale por encima de las individualidades en este PSG, Luis Enrique rompió en elogios para con su vestuario y destacó a Dembélé por encima del resto. "Tengo una de las mejores plantillas de Europa. Las gestiones que hacen los entrenadores siempre tienen un objetivo, aunar esfuerzos para mejorar el nivel colectivo. Tomar decisiones, como la que te tomé con Dembélé, es parte de mi trabajo. Ousmane es uno de los mejores, sino el mejor: marca, pasa, define... Es un líder real", apostilló.

Luis Enrique recordó la final de Berlín ganada con el Barcelona en 2015 y reconoció que en estos diez años ha adquirido experiencia. "Intentaré transmitir a los jugadores lo bonito que es jugar una final de Champions. La capacidad de hacer historia. Estamos preparados, sin ninguna duda", aseveró antes de indicar que su mayor motivación, su sueño, es hacer historia en París: "Queremos darle una alegría a un país, a una ciudad. Eso es lo más me motiva, pero aceptaré de buen grado lo que el fútbol nos depare".

Dembélé, futbolista del PSG / EFE

Dembélé recuerda a Mbappé

Estrella 'in pectore' de este PSG, Ousmane Dembélé ha necesitado regresar a casa para exhibir todo su potencial tras un paso agridulce por Barcelona. El extremo, reconvertido en atacante total, es el principal candidato a ganar el Balón de Oro, siempre y cuando su equipo se corone en Múnich. Al 'Mosquito' el galardón no le quita el sueño: "Lo más importante para el PSG es ganar la Champions. Estoy centrado en el equipo y no en trofeos individuales. Puede ayudarte a trabajar, pero solo pienso en lo colectivo".

'Dembouz' no se fía del Inter, al que calificó como un equipo "muy físico" y que juega "muy bien con y sin balón", y destacó que la concentración será clave en la final: "Cualquier error puedes pagarlo caro".

Luis Enrique ha cambiado a Dembélé. El francés es otro a las órdenes del asturiano y reconoció que la confianza del técnico es primordial en su evolución. "Desde que hablé con él la primera vez tuve su confianza. Lo de jugar de '9' lo conozco desde que soy profesional. Me adapto bien a la posición y al equipo y luego el entrenador me da libertad para generar desequilibrio. Intento ser astuto para volver un poco locos a los rivales".

La salida de Kylian Mbappé fue una de las noticias del pasado verano, pero este PSG ha sabido sobreponerse a la marcha de su estrella para convertirse en un bloque temible. Dembélé afirmó al respecto: "Quizá con Kylian esta temporada seríamos un equipo más fuerte, nadie lo sabe, pero él tenía el sueño de jugar en el Madrid. El PSG siguió su camino. Nosotros nos concentramos en nuestro camino".