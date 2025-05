La predicción de Luis Enrique sobre el clásico que enamorará a los culés

Luis Enrique no se olvida del Barça. Nunca lo hará. Lo lleva en el corazón. Lo demostró como futbolista y como entrenador, liderando a los culés al segundo 'Triplete' de su historia.

El ahora técnico del Paris Saint-Germain volvió a acordarse de la entidad azulgrana en un día señalado, en un domingo de clásico. No deja pasar ocasión para enviar un mensaje de ánimo a un equipo y afición que siente como propios.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

"Fácil"

Nada más acabar el encuentro ante el Montpellier, donde los parisinos golearon por 1-4 al ya descendido equipo del sur de Francia, el míster gijonés fue cuestionado por su pronóstico para el Barça-Madrid que se disputará esta tarde (16.15 horas) en Montjuïc. Y Lucho fue tan tajante como acostumbra. Sin rodeos. El técnico español espetó: "3-0 para el Barcelona. Fácil".

No es la primera vez que Luis Enrique se acuerda de su exequipo tras un partido. El pasado miércoles, tras apear al Arsenal en semifinales de la Champions League, el asturiano admitió que el amor por el Barça "no desaparecerá jamás. Tengo un pasado del que me siento muy orgulloso". Además, el preparador del Paris Saint-Germain reconoció que una final contra su exequipo hubiese sido "lo peor". "Para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiese sido lo peor. Lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que la hubiera ganado", añadió.

La clave de la final

Precisamente de la final de la máxima competición continental, que se disputará el 31 de mayo en Múnich, también habló Lucho en el postpartido y aseveró que una de las claves para ganar el torneo será el saber gestionar las emociones. "En una final no hay diferencias. Una final, da igual en el equipo que estés, implica una presión acumulada que debes saber gestionar. Una final implica tantísimas circunstancias que rodean al partido, que hemos visto finales que cambian continuamente de cara, no solo por el resultado, sino por la gestión de los sentimientos. Una final implica máximo nivel, máxima tensión, pero no hay diferencias en presión, es el mismo objetivo”, apuntó.