Pitos a Messi: ¿Un mensaje para el Barça?

Los ultras del Parque de los Príncipes recibieron con silbidos a Leo tras el parón internacional La reacción de los radicales del PSG podría ser una respuesta a los constantes guiños del Barça al argentino

El futuro de Leo Messi en París sigue sin estar claro. Pese a que antes del Mundial parecía que el PSG había llegado a un acuerdo con el argentino para renovar su vinculación, la realidad es que pasan los meses y Messi sigue sin firmar su ampliación de contrato con el cojunto parisino, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro más cercano.

Así, y con un ambiente enrarecido en París tras la eliminación de Champions, los ultras la han tomado con el argentino. En la previa del partido ante el Lyon, Leo ha recibido los pitidos los radicales del PSG cuando se ha mostrado su imagen en el calentamiento previo al choque de la Ligue 1. La reacción de los ultras parece un claro mensaje al 'acercamiento' del Barça con el argentino, que ha subido de tono en los últimos días.

Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.@diarioas pic.twitter.com/gpPMri5fqj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

EL BARÇA SE POSICIONA

En las últimas semanas se han intensificado los mensajes desde Barcelona sobre el posible regreso de Lionel a la ciudad condal. Desde el presidente Joan Laporta, que habría asegurado a sus más cercanos que hará todo lo posible para que Messi vuelva a vestir la camiseta del Barça, pasando por el vicepresidente Rafael Yuste, que respondió a SPORT que desde el Barça "estamos en contacto con Messi".

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, aseguró Yuste a David Bernabeu, periodista de esta casa.

DOS PROPUESTAS DE RENOVACIÓN

En el PSG, sin embargo, no dan por perdido al argentino. Durante la eliminatoria contra el Bayern, que supuso la eliminación parisina de Europa, el PSG, a través de Luis Campos, su director deportivo, se reunió con Jorge Messi, agente y padre del jugador. En este encuentro, el PSG le presentó una primera oferta que no satisface a los Messi.

Hace dos semanas, y tras la insistencia de Tamim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, los parisinos habrían reactivado las negociaciones y ya estarían trabajando, según pudo contrastar SPORT, en una segunda propuesta que debe hacer hincapié en los objetivos deportivos, algo imprescindible para que Leo se plantee seguir en la capital francesa.