¿Qué pasará con el futuro de Mbappé?

Como si no pasara el tiempo, el futuro del francés vuelve a estar en boca de todos con tres posibles soluciones La continuidad, la ansiada llegada al Madrid o la irrupción de la Premier, las posibles vías de desenlace

Parece que el tiempo no avanza si hablamos del futuro de Kylian Mbappé. Hace apenas un año el francés se debatía entre su renovación y la salida rumbo a Madrid, que parecía un hecho hasta que el 21 de mayo todo cambió. Al Khelifi y el PSG consiguieron convencerle de seguir en París, mandando al traste todas las ilusiones de un madridismo que ya le veía vestido de blanco.

Pues bien, apenas nueve meses después las cábalas sobre su futuro vuelven a aparecer. La tormentosa temporada que atraviesa el equipo de Galtier puede precipitar una decisión que revolucionaría el mercado del próximo verano, aunque con contrato en vigor, su salida se presenta muy complicada. Pese a que todavía queda mucha temporada por delante, al PSG solo le queda una bala para no catalogar de desastrosa su presente campaña.

El próximo miércoles 8 de marzo, en Múnich, los franceses se juegan mucho más que el pase a los cuartos de final de la Champions. Remontar el 0-1 de desventaja que encajaron en la ida es una obligación más que otra cosa, porque de ser eliminados las consecuencias podrían ser fatales para el millonario proyecto de Al Khelaifi y compañía.

Al igual que Leo Messi, Mbappé puede basar su futuro en el devenir de la eliminatoria y todo apuntaría a la voluntad de un más que posible adiós de ser eliminados por los bávaros. Momento en el que volverán a escena todos los futuribles de la estrella francesa, aunque el caché que de buen seguro pedirá está tan solo al alcance de muy pocos.

Opción Madrid

El Real Madrid sería la gran alternativa de no seguir vistiendo la camiseta del PSG, aunque su desplante la temporada pasada no sentó demasiado bien en la casa blanca, que podría no apostar por el francés esta vez.

Ahora bien, Florentino tiene entre ceja y ceja su fichaje y el declive de Benzema en la presente temporada hace vital el fichaje de un delantero de clase mundial para los de Ancelotti.

Todo ello sumado al sueño de ver jugar en el nuevo Bernabéu a la dupla Vinicius - Mbappé, que pese a ser persona non grata por los madridistas tras lo vivido hace menos de un año, de buen seguro que lo harían olvidar bien deprisa a base de goles.

Opción Premier

El otro único destino viable que puede asomar en el panorama del francés es la Premier League. La economía de los clubs ingleses permitiría afrontar una operación de tal calibre, además de ser un destino atractivo para el propio Mbappé. Sobre todo un Liverpool que, pese a estar siempre en un segundo escalón, ha entrado en todas las cábalas de las posibles salidas en el pasado.

Todo ello sumado a la ya conocida revolución total que preparan los mandatarios 'reds' tras la pésima temporada que están cuajando. Ahora bien, para poder tener una mínima opción de contar con Mbappé, los de Klopp deben acabar por meterse en puestos Champions, algo que se presenta de lo más complicado visto el devenir de los de Anfield.

Los otros dos grandes candidatos a poder pujar por el francés son Chelsea y Manchester United. Los blues siguen sin despegar pese a la multimillonaria inversión en los últimos mercados de fichajes y ya no se puede descartar que acaben por tirar la casa por la ventana con un fichaje de las magnitudes de Mbappé.

Por su parte, los 'red devils' podrían intentar su llegada, más aún tras volver a conseguir el gen ganador de la mano de un Tan Hag que ansiaría su llegada. La dupla Rashford - Mbappé podría ser demoledora a la vez que definitiva para el regreso total del Manchester United al escaparate de los más grandes.

Otro año en París

Pero para que todo ella suceda, primero debe hacerse efectiva su salida de París, algo que viendo los precedentes no parece que vaya a ser fácil. Por el momento Mbappé y el equipo viven centrados en superar los octavos de Champions ante el Bayern, algo que de conseguirse podría cambiar el panorama de nuevo.

Conquistar la tan ansiada Champions con la camiseta del PSG podría volver a cambiar la hoja de ruta de un Mbappé, que promete volver a ser una de las sensaciones del próximo mercado de fichajes.