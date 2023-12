¿Qué pasa con Keylor Navas?

El arquero costarricense Keylor Navas se encuentra ante un período desafiante en el Paris Saint-Germain (PSG), donde la titularidad de Gianluigi Donnarumma y la presencia emergente de Arnau Tenas lo mantienen en la periferia del equipo. A pesar de esta situación, Navas ha expresado su determinación de seguir luchando por un puesto en el alguna vez titular del club parisino.

El portero, quien recientemente se recuperó de una lesión en la espalda que lo mantuvo alejado de las canchas, compartió su perspectiva en una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Gracias a Dios me estoy recuperando para estar al 100%. Tuve una buena recuperación", comentó durante la sesión en vivo.

Navas reconoció que no está viviendo un momento sencillo, pero mostró una actitud positiva: "Es difícil, no me puedo quedar porque como futbolista soy un privilegiado. Es difícil, intentamos hacerlo lo mejor posible, esforzarnos y trabajar. No jugar es frustrante para todos los jugadores. Ponemos todo en manos de Dios, vamos a luchar, hacer el esfuerzo e intentar ganarnos un lugar como siempre".

El portero, exjugador del Real Madrid, se reincorporó a los entrenamientos del PSG después de su recuperación y buscará superar los desafíos para contribuir al equipo de la mejor manera posible. Su dedicación y profesionalismo son aspectos destacados en medio de la competencia por la titularidad en el arco del club francés.