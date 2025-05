París se rinde a Luis Enrique: "Es un genio"

El PSG está a un solo paso de hacer historia. El equipo parisino superó al Arsenal en las semifinales de la Champions y volvió a una final de la máxima competición continental cinco años después. En esa ocasión, los franceses perdieron por la mínima contra el Bayern de Múnich de Robert Lewandowski y Hansi Flick.

Pero nada tiene que ver ese equipo con el actual. Ya no hay galácticos que lideran sobre el terreno de juego, más bien todo lo contrario. Ahora, todos los jugadores compiten por y para el colectivo, y este hecho se ha logrado gracias a la dirección de Luis Enrique.

Donnarumma y Fabián valen una final de Champions / Champions

El técnico asturiano ha sabido construir a un equipo donde todos trabajan, todos corren, todos defienden y todos atacan. Es un bloque sólido y seguro, pero además tiene 'veneno' en la parcela ofensiva. Todo parecía venirse abajo con el adiós de Mbappé, sin embargo, la realidad ha sido bien distinta.

Los resultados acompañan para un Luis Enrique que se ha ganado al vestuario con su manera de trabajar. Fue el propio Marquinhos el que dio las claves del éxito del PSG tras la victoria contra el Arsenal: "El entrenador tiene la filosofía de correr mucho, presionar, defender y atacar todos".

Luis Enrique, en el duelo contra el Arsenal / EFE

"Todos tienen su responsabilidad dentro del campo. Poco importa si es un chico de 18 años o un veterano de 30 como yo. Cada uno tiene un papel muy claro, ayudando al máximo", agregó.

Con Luis Enrique en el banquillo no vale con ser un excelente jugador, puesto que "el que no da el máximo no juega". Y, tanto Marquinhos como el vestuario lo tiene muy claro: "Esta es la filosofía que tiene el entrenador y la que nos ha traído a este nivel".

En el mismo sentido, Achraf Hakimi, autor de uno de los goles y 'MVP' del duelo de vuelta contra el Arsenal, apuntó que "llegar a esta final de la Champions League supone un orgullo. Hemos trabajado bastante y nos las merecemos. Es momento para celebrar".

Achraf Hakimi, 'MVP' del partido contra el Arsenal / Agencias

"Es increíble ver todo este ambiente, hemos trabajado mucho para vivir este momento. Mucha gente no creía en nosotros, pero no hemos bajado los brazos. Somos una familia, nos merecemos este momento. Toda la afición, los parisinos, nuestras familias, todos los que nos apoyaron... Estamos muy orgullosos de este partido", añadió.

Por último, Hakimi se rindió a la forma de trabajar de Luis Enrique: "Ha hecho un trabajo increíble. Desde que llegó al PSG, en un año ha creado un gran equipo. Ha trabajado mucho para conseguir todo esto. Es un genio". El cuadro parisino tiene por delante una oportunidad histórica de levantar su primera Champions y la gran responsabilidad es el saber hacer del técnico asturiano.