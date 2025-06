El pacto del PSG para hacer Balón de Oro a Dembélé

Ousmane Dembélé es un firme candidato a ganar el Balón de Oro 2025. La temporada que ha completado el 'Mosquito' es excepcional, anotando 33 goles y 15 asistencias, y liderando a un Paris Saint-Germain que ha alzado todos los trofeos que ha disputado hasta la fecha.

Ilusionado

La derrota en las semifinales de la Nations League frente a España supuso un mazazo. Los 'bleus' cayeron eliminados ante los de Luis de la Fuente y 'Dembouz' perdió la oportunidad de apear a Lamine Yamal de la carrera por el preciado galardón que otorga 'France Football'. Sin embargo, las opciones de Dembélé siguen siendo muy firmes y en el Mundial de Clubes pretende reafirmarse como aspirante al Balón de Oro. No es algo que le obsesione, pero sí que le ilusiona.

Dembélé finaliza la Ligue 1 como máximo goleador / EFE

La ausencia del Barça en la competición y, por consiguiente, de Lamine allana el terreno. El vestuario del PSG, con Luis Enrique a la cabeza, es muy consciente de que está ante una ocasión única y los compañeros de Dembélé tienen el firme propósito de ayudar al que consideran líder de la plantilla, tal y como informa 'L'Équipe'. No jugar para Dembélé, eso no casaría con la filosofía colectiva de Lucho, pero sí respaldarle al máximo para que luzca en la fase decisiva del torneo.

Y es que el dorsal '10' todavía no ha debutado en el Mundial. Llegó con molestias físicas en el cuádriceps y se perdió los encuentros ante Atlético de Madrid y Botafogo. El PSG no quiso correr ningún tipo de riesgo con el francés dado su historial de lesiones musculares y prefirió ponerle a punto para las eliminatorias. El campeón de Europa tiene los octavos a tiro, cierra la fase de grupos ante el Seattle Sounders, aunque no depende de sí mismo para acabar primero. Necesitan ganar y que el Atlético logre golear al Botafogo por tres o más goles.

Listo para octavos

La participación del atacante galo no es segura frente al cuadro de la MLS. Luis Enrique salió con evasivas cuando se le preguntó por el estado físico de su pupilo. Dembélé está entrenando con normalidad desde el pasado viernes, aunque no forzará la máquina. La competición no ha hecho más que empezar y tiene un premio muy goloso en el horizonte: si el PSG levanta el título, el 'Mosquito' será Balón de Oro.