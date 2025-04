"Ousmane es mucho más complicado"

Su cara lo decía todo. Era todo un poema. Elegido 'Man of the Match' pese al mal partido del PSG en Villa Park. Y un posado serio. Que enunciaba decepción. Una terrible segunda mitad para rozar el desastre. A Luis Enrique se le apareció una virgen llamada Gianluigi Donnarumma, que sacó una manopla salvadora a un testarazo de Tielemans o paró un mano a mano claro con Asensio. Esta vez, Ousmane Dembélé no fue decisivo sobre el césped. De hecho, pasó de puntillas por la eliminatoria de cuartos de final. Casi ni compareció en París o Birmingham.

Las estadísticas tumbarán tal premisa. Dembélé se marchó de Villa Park añadiendo una contribución goleadora a su impecable currículum en lo que va de temporada 2024/25. Asistió a Nuno Mendes en el 0-2, tras recibir un balón en banda derecha de Achraf. Y marcó... pero en fuera de juego. A partir de ahí, poco más de un 'mosquito' para nada determinante en la antepenúltima eliminatoria antes de la gran final.

29 contribuciones de gol en 24 partidos en 2025. Su 'locura' continúa. Eso nadie lo duda. Suma siete dianas y tres asistencias en la Champions League. Su cambio de 'chip' respecto a cómo arrancó el curso es digno de estudio. Y parte de la culpa la tiene un Luis Enrique que dio con la tecla al reconvertirle de falso '9': mayor libertad y letalidad de cara a puerta.

DISCRETO EN VILLA PARK

El '10' no estuvo tan lúcido como de costumbre, una falta de inspiración que echó en falta un PSG que, pese a marcar muy rápido, se tornó demasiado inofensivo. En las notas de 'L'Équipe', Ousmane se llevó un '6', siendo el segundo futbolista mejor valorado de la plantilla, por detrás de un Donnarumma imperial.

Dembélé, con la camiseta del PSG / X

"No estuvo muy visible, a pesar de que fue él quien centró para Nuno Mendes. También marcó un buen gol que fue anulado por fuera de juego (52') y un disparo a puerta que fue despejado por Martínez (76'), pero que falló por completo (78'). A pesar de esta mediocre actuación, se mostró, como de costumbre, generoso a la hora de presionar y realizar carreras tanto ofensivas como defensivas", escribió el medio francés.

UNA 'VERSIÓN MEJORADA' DE SÍ MISMO

Precisamente está siendo su actuación sin balón otra de las facetas que forman parte de la 'versión mejorada' de Dembélé. El PSG - antes del duelo ante el Villa - sumaba más de 11 balones recuperados en el último tercio del campo rival por partido. Y era quien tenía mayor porcentaje de presión elevada (86,6%).

Lo advirtió Luis Enrique el pasado mes de febrero: "Ousmane no solo marca goles. Es mucho más complicado... ser líder de un equipo va más allá", aseguró. En Anfield ejerció de ello, liderando una presión que terminó siendo vital para los intereses del cuadro parisino. Su papel sin balón es crucial, pues obliga a los jugadores rivales a jugar el balón hacia las zonas interiores, donde interesa a un PSG que acumula muchas piernas en la medular. O para forzar a lanzar.

Ousmane Dembélé, futbolista del PSG / EFE

"Hoy en día, París tiene la presión más eficaz y mejor ejecutada de Europa", analizaba Julien Stéphan. "Ousmane desempeña un papel impulsor y son sus decisiones de dirección las que determinan muchas cosas. Esta es una de las áreas de su juego donde más ha mejorado en los últimos meses, a través de su nuevo rol, que le exige realizar carreras de presión muy diferentes a las más rectas que utilizaba cuando jugaba de banda. Tiene muy buen timing, buenos ángulos, sabe reorientarse, tiene muy poco desperdicio en sus carreras..."