La norma 'desconocida' que frena la salida de Kolo Muani a la Juventus

Increíble. El París Saint-Germain, que acaba de anunciar el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia, estaba a punto de cerrar uno de los grandes objetivos del mercado de fichajes de invierno, encontrar una salida para Randal Kolo Muani, uno de los sueldos más altos de la plantilla (unos 12 millones de euros brutos por temporada), cuando una norma 'desconocida' para muchos bloqueó la operación.

Todo estaba hecho. El fichaje más caro de la era Luis Enrique en París, que costó 95 millones de euros el verano de 2023, iba a cambiar París por Turín en calidad de cedido. Después de ser apartado por Luis Enrique y ofrecido a media Premier League, además de a otros equipos de las grandes ligas, la Juventus picó en el anzuelo. El ex del Eintracht Frankfurt no juega un partido desde el pasado 6 de diciembre en un duelo liguero contra el Auxerre, donde participó 29 minutos entrando desde el banquillo, y desde entonces ha encadenado seis desconvocatorias.

Una norma que el PSG desconocía

Kolo Muani, ya en tierras italianas, había viajado a Turín en el día de ayer para pasar unos reconocimientos médicos que hoy le servirán de bien poco, ya que los clubes no podrán formalizar la operación por exceder una normativa que la FIFA impulsó desde el año 2022 y que endureció en julio de 2024. Especialmente el PSG, no se había dado cuenta de que, con la cesión de Kolo Muani, iba a exceder la normativa que el máximo organismo estableció hace tres años en referencia al número de futbolistas cedidos que un club puede tener. Algo de lo que no se habían dado cuenta hasta ahora.

Kolo Muani apenas está gozando de protagonismo en el PSG esta temporada / @psg

La FIFA informó a las federaciones de cada país con un comunicado que explicaba que "a partir del 1 de julio de 2024, en cualquier momento de la temporada, un club podrá ceder un máximo de seis profesionales; y podrá tener en plantilla un máximo de seis profesionales cedidos en préstamo". Una norma que puede 'romperse' en dos casos concretos: si la cesión se produce antes del final de la temporada del club anterior en la que el profesional cumpla 21 años y si el profesional es un jugador formado por el club anterior. Dos casos que, evidentemente, Kolo Muani, de 25 años, no cumple.

Ocho cesiones en París

Actualmente, el Paris Saint-Germain tiene a ocho futbolistas cedidos: los seis que establece el reglamento (Cher Ndour, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Juan Bernat, Lucas Lavallée y Renato Sanches) y dos extra menores de 21 años (Ilyes Housni y Gabriel Moscardo).

El Villarreal CF presenta al defensa valenciano Juan Bernat / EFE

Ante este escenario, según señala La Gazzetta dello Sport, el PSG ha pedido calma a la Juventus, que no está contenta con la situación, y al futbolista, que se enteró de todo en último momento y cuando estaba todo en marcha, y explican que están intentando vender a alguno de los futbolistas a préstamo para poder ceder al francés.