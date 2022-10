¿Quién es Noah Lemina? La perla del PSG que ha firmado su primer contrato profesional

El joven canterano Noah Lemina, de tan solo 17 años, continuará en París hasta 2025 Esta temporada lleva tres goles en cuatro partidos de la UEFA Youth League

El PSG se asegura a una de las joyas de su cantera hasta, como mínimo, 2025. Y es que el Paris Saint-Germain ha hecho oficial la firma del primer contrato profesional de Noah Lemina, el joven centrocampista ofensivo de tan solo 17 años.

El que es hermano del también futbolista, Mario Lemina, (ex de la Juventus y actual jugador de la plantilla del OGC Nice), ha certificado su continuidad en París durante tres años más. El joven se ha formado en las categorías inferiores del club, ya que empezó a sus nueve años de edad. Sin embargo, aún no ha cumplido el sueño de todo futbolista: debutar con el primer equipo.

Official. French striker Noha Lemina has signed today first professional contract with Paris Saint-Germain. 🔴🔵🤝🏻 #PSG



New deal will be valid until June 2025.