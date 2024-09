Los 'niños' de Luis Enrique van a por más

Al París Saint-Germain no le apetece levantar el pie del acelerador. Y Luis Enrique quiere seguir cosechando títulos y éxitos en el Parque de los Príncipes. "No hay ninguna duda que me encantaría seguir", afirmó en la previa del Lille-PSG.

El técnico asturiano no está demasido a favor sobre especular acerca su futuro más cercano. Sin embargo, dejó caer en rueda de prensa que su intención era continuar al frente del proyecto parisino. "Mi futuro es como el tuyo, hoy y gracias", respondió a la pregunta sobre su continuidad más allá de las dos temporadas que firmó en 2023.

Ligue 1 - Paris Saint Germain vs Montpellier HSC / EFE

"UN DUELO DE CHAMPIONS"

Era consciente de que sacar los tres puntos del Pierre Mauroy no será para nada sencillo. Sí que es cierto que sus pupilos pasaron por encima de Le Havre y Montpellier, pero el Lille también arrancó la temporada con pleno de victorias, ante Stade Reims y el recién ascendido, Angers.

UEFA Champions League play-offs - Slavia Prague vs Lille OSC / EFE

Lo catalogaba como un "duelo de Champions". Y es que los de Bruno Génésio culiminaron su clasificación a la Champions League tras superar al Slavia Praga en la previa. El resultado de la ida (2-0), que fue en casa, les otorgó una ventaja que se antojó clave en la vuelta en el Fortuna Arena (2-1).

LOS 'NIÑOS' VUELVEN A LA ACCIÓN

De todas formas, sabe Luis Enrique que será un duelo exigente. Fuera de casa, ante un rival que terminó cuarto el curso pasado y que no le puso las cosas nada fáciles. En la primera vuelta, Jonathan David igualó el tanto inicial de Kylian Mbappé y rescató un punto de oro. Eso sí, en el Parque de los Príncipes el PSG sacó pecho y consiguió una victoria bastante cómoda (3-1).

Joao Neves, durante un partido con el PSG / Thibault Camus

Por ahora, las 'nuevas' piezas se han adaptado bastante bien al engranaje del asturiano. ¿El qué mejor está rindiendo? Joao Neves. El 'mago' del Benfica ha caído de pie en París y está demostrando por qué está considerado como una de las grandes joyas del fútbol europeo. Lleva cuatro asistencias en dos partidos de Ligue 1 y apunta a marcar diferencias en un centro del campo en el que ya desputan Zaïre-Emery y Vitinha.

Asimismo, Bradley Barcola dio ese paso adelante que tanto se le pedía. Sin Mbappé como la estrella en el equipo, el extremo era el indicado para echarse el equipo a las espaldas. Tres dianas en estos dos partidos confirman que el galo quiere dejar huella en el PSG.