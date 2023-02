Neymar, principal baja para la reválida del PSG

El brasileño será baja por "fatiga muscular" en el partido contra el Montpellier, donde los de Christophe Galtier buscarán romper con su mala racha en liga "Esta mañana le he transmitido al equipo que hay que esforzarse más. No ha sido ninguna bronca pero he sido sincero con ellos", aseguró Galtier

El PSG no se puede permitir otro tropiezo en liga. El conjunto de Christophe Galtier solo ha sumado uno de los últimos seis puntos al caer frente al Rennes (1-0) y Reims (1-1). Sigue al frente de la tabla pero el margen sobre el Lens ya es solo de tres unidades. Este miércoles visitan al Montpellier (21.00h) en una reválida donde no contará con Neymar.

El delantero brasileño, que estaba volviendo a coger buenas sensaciones superado su esguince en el tobillo que se produjo en el Mundial y que le dejó renqueante varias semanas, es baja por “fatiga muscular”, explicó el club.

Kimpembe, Nuno Mendes, Mukiele, lesionados, y Verratti, sancionado, tampoco estarán esta noche. Sí se espera ver en el once a Mbappé y Messi, las grandes bazas de Galtier para salir del bache en el que se ha convertido enero.

“No estoy satisfecho con el partido ante el Reims. Tras analizar lo que ocurrió, esta mañana le he transmitido al equipo que hay que esforzarse más, como demostramos antes del Mundial. No ha sido ninguna bronca pero he sido sincero con ellos. Hay que trabajar mucho y bien en cada entrenamiento”, aseguró Galtier en rueda de prensa.

Alineaciones probables:

Montpellier: Lecomte; Tchato, Jullien, Esteve, Maouassa; Ferri, Chotard; Nordin, Savanier, Mavididi; Germain

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Ruiz, Pereira, Sanches; Messi; Mbappe, Ekitike