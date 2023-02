Neymar pasó de Mbappé tras la derrota ante el Bayern

Mbappé dijo al acabar el encuentro que: "Necesitamos que nuestros jugadores duerman y coman bien...", mensaje que no importó mucho al brasileño Lo primero que hizo Neymar fue ir a jugar al poker y comer hamburguesas

La tensión en el PSG no frena. Las tres derrotas consecutivas que encadenan, algo que hacía varios años que no se sufría en París, han calentado, y mucho, el ambiente entre jugadores, directivos y afición. No sentó nada bien, ya no la derrota, sino también la imagen dada por los jugadores ante el Bayern y las actividades extradeportivas de Neymar aún lo pueden empeorar.

Al acabar el encuentro, Mbappé, quien cambió al equipo con su entrada, lanzó un mensaje a todo sus compañeros: "Para la vuelta lo importante es que todos estemos bien, que comamos y durmamos bien".

No le importó mucho a Neymar

Horas más tardes de la derrota por 0-1 en el Parque de los Príncipes, Neymar fue visto jugando al poker y comiendo hamburguesas en una famosa cadena de comida rápida, justo lo contrario de lo que había pedido el delantero francés.

Críticas al brasileño

Desde que llegó a la capital francesa ha recibido numerosas críticas. Este curso lo había empezado a un nivel espectacular, pero con el transcurso de la temporada, las quejas sobre su comportamiento y juego han vuelto a llegar.

Los vecinos no aguantan sus fiestas y los aficionados parisinos se desesperan con sus actuaciones sobre el terreno de juego. Una combinación a la que ya está acostumbrado el '10', pero que no ayuda a rebajar la tensión. De hecho, no hace nada más que empeorarla.

Confía en remontar

Pese a todo, Mbappé terminó afirmando que, si consiguen centrarse y estar en condiciones: "Sabemos que cuando estamos todos podemos hacer un fútbol ofensivo y ellos así no están cómodos".