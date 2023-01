El Nassr a Ramos: "Si no renuevas por el PSG, te haremos una oferta"

El club árabe tiene claro a qué aspira tras el fichaje de Cristiano Ronaldo El español es el objetivo número 1 para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada

Sergio Ramos es el próximo objetivo de Al Nassr, club de la liga saudí que recientemente anunció la contratación de Cristiano Ronaldo.

Los dirigentes del club saudí están a la espera de la decisión del PSG de prorrogar su contrato o no del central español. Ramos tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y de momento, el PSG todavía no le ha comunicado su decisión.

Si el PSG le presenta una oferta de renovación, al igual que ya ha hecho con Leo Messi, Sergio Ramos tiene muchas posibilidad de continuar en la Ligue 1 porque su deseo no es el de dejar Europa de forma inmediata. Sin embargo, si el PSG no le presenta una oferta, Ramos ya sabe que el Al Nassr le está esperando para presentarle una oferta muy importante, aunque inferior a la de Cristiano Ronaldo. "Si no renuevas, te haremos una oferta", le dijeron.

El Al Nassr considera que el fichaje de Cristiano va a ser un efecto llamada, un aliciente para convencer a otros jugadores de nivel. Este es la idea que tienen los dirigentes del Al Nassr y por esto se han puesto a trabajar en esta línea. Primero Cristiano, luego muchos más cracks que viven sus últimos años de su carrera deportiva.

A Sergio Ramos se le considera un jugador estratégico pues no solo posee un palmarés impresionante sino que es español con lo que atacaría directamente a la candidatura que ha presentado España y Portugal para el Mundial 2030, cuya organización también es pretendida por Arabia Saudí.