Ha nacido un nuevo Dembélé

Dos goles más el pasado viernes y Ousmane Dembélé ya suma 11 tantos en lo que va de 2025. Es el máximo goleador europeo del año natural con tres goles más que Lautaro o Mbappé y cuatro más que Lewandowski y Rodrygo. Ousmane Dembélé atraviesa por una racha fantástica desde que se comió las uvas. La mejor de su carrera. Atrás queda alguna que otra lesión con el PSG y sobre todo el choque con Luis Enrique. Hizo las paces con el técnico y este le ha guiado a ser un jugador nuevo, más decisivo, más goleador, el más determinante de su equipo y del mundo ante la portería contraria. Los datos asustan.

Es el máximo goleador de las cinco grandes ligas con 16 goles, es el primer jugador de la historia del PSG en lograr 2 hat trick seguidos. Y la temporada la está saldando en 21 goles y 6 asistencias en los 26 partidos que ha disputado esta temporada. Este es el mismo Dembélé que estaba en el FC Barcelona, se preguntarán algunos, ¿Es el mismo jugador que muchos maldecían por su anarquía? ¿Es el mismo que muchos criticaron su inversión efectuada en su día por Bartomeu como presidente y Robert Fernández como director deportivo? Dembélé es hoy la estrella del PSG y ha ocupado el espacio que dejó Mbappé tras su marcha. En ataque, él manda. Y en este nuevo escenario, Ousmane ha dado un paso adelante.

Dembélé volvió a marcar ante el Mónaco / AP

Luis Enrique tiene mucha culpa de ello. Al asturiano no le tembló el pulso cuando tuvo que aceptar la salida de Mbappé. Otros se hubieran tirado al rio, y Luis Enrique lo encajó como una oportunidad para crecer como equipo, tal y como ha sido.

Luis Enrique, clave

Mbappé era criticado por participar muy poco en facetas defensivas e incluso, tal y como se apreció en el documental de Movistar, Luis Enrique le sometía a retos especiales para que colaborará en defensa. Hoy, es el Madrid quien sufre de ello. Pero centrémonos en Dembélé que es el motivo de este artículo. ¿Cómo ha conseguido dar este paso tan importante que le otorga ese estrellato que le perseguía en su carrera y él no asumía?

La presencia de Luis Enrique es clave en todo ello. El asturiano le ha guiado, le ha aconsejado para cambiar aspectos de su juego que le convierten en especial. Dembélé tenía mala asociación con sus compañeros porque nunca sabían si iba o venía. Luis Suárez puede dar fe de ello. Ahora es el propio Dembélé quien crea y quien define.

No solo asiste, como antes, sino que empieza y acaba la jugada. Así ha dejado de ser interpretable porque ya no depende de nadie. No tiene esa obligación de asistir, de buscar al delantero centro. Luis Enrique le ha sacado esa responsabilidad y le ha dado otra, la de marcar. Ahora, la jugada empieza y acaba con él. Todo está en sus pies. Y los resultados son impresionantes.

A este paso, uno se pregunta… ¿Tendrá continuidad?, ¿Es el descubrimiento de un nuevo jugador? ¿Hay que tenerlo en cuenta para un futuro? Y lo que podía ser una locura, deja de serlo desde ya ¿Es candidato al Balón de Oro? Nada es descartable porque este premio depende de qué equipo gane la Champions, pero es una puerta que se ha abierto para Dembélé y que hasta ahora estaba cerrada.