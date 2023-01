Messi, al rescate del PSG

El PSG contará con el regreso de Lionel Messi para volver a la victoria enfrentando al Angers Siendo todavía líderes, el PSG quiere volver al triunfo tras perder ante el Lens por 3-1

El mismo hombre que con dos goles y una excelsa definición de penalti amargó a Francia hace poco menos de un mes está de vuelta en la liga gala. Lionel Messi vuelve a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain para enfrentar al Angers y rescatar así a los de Christophe Galtier, líderes de la tabla pero incapaces de vencer la pasada jornada, firmando un tropiezo sonrojante contra el Lens y perdiendo tres puntos de ventaja en lo más alto.

Junto al astro argentino también estará Neymar, que vuelve tras su suspensión por ser expulsado hace dos jornadas y comandará las labores ofensivas junto a Messi. Por su parte, Kylian Mbappé no jugará. El delantero sigue con los días de descanso que le concedió el club y dejará su lugar en el once a Ekitike. Kylian se encuentra junto a Achraf Hakimi cumpliendo las semanas de licencia que tuvieron tras no parar después del Mundial de Qatar. El galo jugó hasta la final, donde marcó un hat-trick para luego perderla contra la Argentina de Lionel.

Justamente, el futuro del ‘30’ parisino ha sido noticia en los últimos días. Se rumoró una posible salida del club para luego afirmar que iba a renovar, aunque todavía no hay nada oficial. Al respectó habló el entrenador Galtier: “Sé que hay discusiones y que la gerencia ha intercambiado palabras con Leo, pero no sé dónde estamos actualmente. Leo me parece feliz en París pero le tocará a él ver por su futuro en relación al proyecto que tenemos. El club tiene muchas ganas de ampliar el contrato. Es Luis Campos quien negocia con sus representantes”, destacó.

Aunque el entrenador no lo confirmó, se espera que Messi vuelva a la titularidad 24 días más tarde de ganar la Copa del Mundo en la final ante Francia después de jugar todos los minutos del certamen.

En la rueda de prensa previa al choque liguero ante el colista Angers, el técnico abordó además las críticas que Mbappé dirigió contra el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, por unas declaraciones que este hizo sobre Zinedine Zidane. “Este es un tema que sale del contexto del PSG, ha hablado con su corazón, a su manera, esas palabras le pertenecen a él, aunque no me sorprende que defienda a Zinedine, sé que Kylian tiene un enorme respeto por Zinedine Zidane”, indicó Galtier.

DEFENDIÓ A SARABIA

Asimismo, el técnico salió en respaldo del internacional español Pablo Sarabia, muy criticado por la prensa gala por su partido copero ante el Chateauroux (victoria parisina por 1-3). “Esperamos más de Pablo, y él mismo también espera más de él, no está satisfecho de su actuación, pero creo que las críticas han sido exageradas. Él necesita minutos de juego, y los tendrá las próximas semanas”, finalizó.

ALINEACIONES PROBABLES:

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi; Ekitike, Neymar.

Angers: Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Bentaleb; El Melali, Hunou, Thioub; Sima.