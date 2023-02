¿Qué pasará con Messi si el PSG queda eliminado de la Champions?

Leo Messi no ha renovado todavía su contrato con el PSG y su futuro podría depender de lo que suceda en la presente edición de la Champions Pese a que está encaminada su renovación, el barcelonismo podría albergar una pequeña esperanza de que regresara al Camp Nou

La nueva derrota del PSG en la Champions League abre un nuevo escenario para Leo Messi. El 0-1 encajado este martes en el Parque de los Príncipes en la ida de los octavos de final del Bayern compromete y mucho el gran objetivo que tiene marcado el conjunto parisino desde hace muchos años y por el que no ha dudado en gastar ingentes cantidades de dinero. Una Champions League que se resiste y que también es el último deseo pendiente que tiene el futbolista argentino. La guinda a una carrera repleta de éxitos, más aún después del Mundial logrado en Qatar.

Precisamente esa voluntad de conquistar por última vez la Champions y los problemas que tiene el proyecto del PSG para conseguirlo son los elementos que hacen dudar a Leo Messi sobre su futuro. El futbolista argentino acaba contrato el próximo mes de junio y aún no ha sellado su renovación. Tiene una oferta sobre la mesa del PSG desde hace meses que se comprometió a responder pasado el Mundial, pero estamos a mediados de febrero y todavía no lo ha hecho.

Está previsto que su padre, Jorge Messi, viaje a París a finales de mes para reunirse con Nasser Al-Khelaifi y terminar de negociar el acuerdo. Un pacto que está perfilado, pero no cerrado del todo. Sería por dos años, pero no hay acuerdo todavía sobre el sueldo a percibir por el argentino. La intención del PSG es mantener las condiciones actuales, pero el entorno del futbolista entiende que el papel de Leo en el Mundial de Qatar deja claro que merece cobrar como el mejor futbolista del mundo que es.

El papel del Barça en la ecuación

Conscientes de que el acuerdo entre PSG y Messi todavía no está cerrado y que la situación deportiva y a nivel de vestuario del club parisino es complicada, el Barça mantiene una pequeña esperanza de que el futbolista formado en La Masia vuelva a vestir la camiseta azulgrana. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha manifestado siempre la voluntad de conseguir su regreso, pero también sabe que es una operación muy complicada y que dependería de la capacidad del club azulgrana de convencer a Leo por su proyecto deportivo, no tanto por la parte económica. El Barça actual no podría pagarle a Messi ni mucho menos lo que percibe en el PSG, pero sí que podría ofrecerle un proyecto deportivo que va creciendo a pasos agigantados de la mano de Xavi y una hornada de jóvenes que empiezan a consolidarse en la élite mundial. Un escenario ideal para un 'Last Dance' de blaugrana.