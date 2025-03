Messi estuvo tres meses sin hablar con un ex del PSG por malos comentarios hacia el Barça

Leandro Paredes, internacional con Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, reveló que, debido a un desacuerdo, estuvo tres meses sin dirigirse a Leo Messi en 2021, cuando ambos compartían equipo en el PSG. A pesar de esta tensa situación, la fuerte amistad que une a los dos futbolistas argentinos no se vio afectada. El origen de la pelea fue una discusión durante un partido de la Champions League entre el equipo parisino y el FC Barcelona.

Era el 16 de febrero de 2021 cuando el FC Barcelona recibió al PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo de Mauricio Pochettino ganó 4-1, y después del segundo gol de Kylian Mbappé, quien anotó un hat-trick esa noche, Leandro Paredes hizo un comentario para motivar a sus compañeros menospreciando al conjunto azulgrana. Al no haber público por la pandemia, Messi escuchó perfectamente sus palabras y reaccionó con insultos y gestos. Esto provocó un breve distanciamiento en su relación.

Neymar, Mbappé y Messi, con la camiseta del PSG / Agencias

"Estuvimos como tres meses sin hablarnos. Yo lo pasé muy mal", confesó Paredes en una entrevista con Infobae. "Le mandé un mensaje al día siguiente, luego otro a los 15 días... Le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Pero no respondió. Estuvo tres meses sin contestar", añadió.

Meses despiés, en junio, durante la doble jornada previa a la Copa América, Paredes y Messi se reencontraron y aclararon la mala situación. El mediocampista, nervioso, reconoce que estaba tenso por cómo lo recibiría el capitán.

Leo Messi y Leandro Paredes en un Barça-PSG / Valentí Enrich

"Habían pasado tres meses sin hablar, y yo pensaba: 'Ahora tengo que ver cómo reacciona'. Pero no, un fenómeno, un fenómeno. Llegamos el mismo día a la concentración, yo llegué un poco antes y apareció en mi habitación. Estaba lavándome los dientes, era muy temprano, y me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'", recordó.