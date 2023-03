La publicación viral de Messi tras la polémica por el 'The Best'

El jugador argentino ha subido en su cuenta de Instagram una foto horas después de la publicación que realizó Benzema El jugador del Madrid subió en redes sociales los logros conseguidos el año pasado en protesta por no haber ganado el trofeo

La gala del The Best sigue dejando reacciones en el mundo del fútbol. Si el otro día fue Karim Benzema quien publicó en redes sociales los logros conseguidos el año pasado en protesta por no haber ganado el trofeo, hoy ha sido Leo Messi quien ha 'contestado' al francés en Instagram con dos imágenes... ¿en respuesta al jugador del Madrid?

Leo Messi ganó el The Best el pasado lunes y se consagró como mejor jugador del mundo un año más. El argentino vio reconocido su gran año en el PSG y, sobre todo, la victoria en el Mundial de Catar con Argentina el pasado mes de diciembre. El podio lo completaron Kylian Mbappé y Karim Benzema, segundo y tercero respectivamente.

Sin embargo, el jugador francés del Real Madrid quiso reivindicarse en redes sociales y publicó una lista con los méritos logrados a lo largo del año pasado en protesta por no haber sido escogido como The Best por la FIFA. Una publicación que no tardó en tener respuesta por parte de Leo Messi, el ganador del trofeo.

Y es que a pesar de que el argentino no suele ser protagonista fuera de los terrenos de juego, las redes han teorizado sobre una hipotética respuesta al delantero del Madrid con las dos imágenes en su cuenta de Instagram con el jugador del PSG levantando el trofeo de Campeón del Mundo.

Bien Messi, para que se acuerden algunos irrespetuosos de quien es el campeón del mundo. pic.twitter.com/Cw8K9eSyuk — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) 1 de marzo de 2023

Con esta publicación, el argentino recuerda la victoria de Argentina en el pasado Mundial de Catar, principal motivo por el cual Messi acabó llevándose el The Best como mejor jugador de 2022.